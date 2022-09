Volta da Masson ao Centro

Aliada ao esforço da capital gaúcha para valorizar o Centro Histórico, a Masson retorna ao bairro que fez parte de 123 anos, dos 150 que a marca comemora. "Tudo começou ali e decidimos que era o momento de acreditar no futuro da região, andando junto com os planos da atual gestão para incentivar a retomada econômica da cidade", explica o CEO Gustavo Maia. A nova loja reúne marcas internacionais de óculos de sol e de grau, com modelos exclusivos e uma novidade na entrega do produto: as sacolas de papel foram substituídas - nas seis operações do Estado - por ecobags.

Diversidade e Inclusão

Os principais avanços e vitórias dos últimos anos relacionados à inclusão e ao acesso a direitos por grupos minorizados são o tema central das discussões na 5ª Edição da Semana da Inclusão e Diversidade da PwC Brasil. O evento ocorre até esta sexta-feira (30) e traz especialistas em painéis voltados para diferentes dimensões da diversidade, com transmissão pelo canal da PwC Brasil no YouTube.

Recuperação judicial

Dados da Serasa Experian indicam que em agosto houve 74 solicitações de recuperação judicial frente as 111 realizadas em igual mês de 2021, queda de 33,3%. As micro e pequenas empresas foram as que mais solicitaram o recurso, com 51 pedidos, mas ainda assim registraram melhora na análise anual, já que em agosto de 2021 marcaram 81 requisições.

Cidadão honorário

Ex-presidente da CDL de Porto Alegre, Vilson Noer, foi agraciado nesta terça-feira com o título de cidadão honorário de Porto Alegre pela Câmara de Vereadores. Na sua gestão foram criados com sua participação o Centro Popular de Compras (ex-camelódromo) e a Associação Gaúcha para o Desenvolvimento do Varejo (AGV). E nesta quarta ele receberá o título de Embaixador de Nova Petrópolis pela entidade empresarial da cidade (Acinp).

O Galeto Di Paolo

A rede de restaurantes italianos Di Paolo, de Bento Gonçalves (RS) vai abrir dia 5 de outubro sua primeira unidade em São José dos Campos no Vale do Paraíba, com capacidade máxima de 180 clientes. Ele foi premado pela revista Guia Quatro Rodas referência em premiação gastronômica por 10 anos consecutivos como o melhor Galeto do Brasil. Ao todo a rede tem 12 unidades no Sul e Sudeste do País.

O comércio otimista

O comércio gaúcho deve terminar 2022 com boas vendas, decorrente da retomada dos níveis de ocupação, queda da inflação e redução do preço de vários produtos, segundo a FCDL-RS. "Além disso, há datas comemorativas importantes como Dia das Crianças, Black Friday e Natal e, ainda, a Copa do Mundo em novembro e dezembro", comenta o presidente Vitor Augusto Koch.

Cidadão de Porto Alegre

O Quarta Shop&Music, projeto semanal do Praia de Belas Shopping, promove na sua última edição de setembro nesta semana, em duas lojas: Artex e Jorge Bischoff. São 30% de desconto em produtos selecionados na Artex e 50% na coleção de inverno 2022 da Jorge Bischoff, e 10% na coleção de verão 2023.

Novo Espaço no Senac Lindoia

Quase mil alunos simultaneamente. Essa será a capacidade de atendimento do Senac Lindóia em outubro, com a mudança da escola para um novo e maior espaço. A unidade prepara novidades para a comunidade da Zona Norte da capital: a oferta de um novo portfólio com uma série de capacitações voltadas para a área de TI.