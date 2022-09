Sicredi Pioneira 120 anos

Berço do cooperativismo no Brasil, Nova Petrópolis será palco de uma grande cavalgada em comemoração aos 120 anos da Sicredi Pioneira: a Cavalgada 120. Com duração de quatro dias - de 3 a 6 de novembro -, o evento terá base fixa para acampamento e alimentação no CTG Pousada da Serra. Serão eleitos por meio de inscrição até 120 Cavalarianos Oficiais das regiões de atuação da cooperativa e cavalarianos que em 2012 participaram da cavalgada em comemoração aos 110 do Cooperativismo. As vagas são limitadas e os interessados devem acessar o site www.cavalgada120.com e preencher a ficha de inscrição até 10 de outubro.

Plataforma de turismo

Desenvolvido pela Secretaria de Turisno do Estado (Setur) e Sebrae RS, a plataforma Viva o RS registrou 1.033 intenções de compra dos pacotes turísticos em agosto, primeiro mês de atividades em 2022, aumento de 34% sobre as 681 em igual período de 2021. Além disso, a ferramenta atingiu 11.129 visualizações nos primeiros 30 dias desta edição.

Grupo Panvel 55 anos

O Grupo Panvel comemora 55 anos de história, contabilizando a abertura de 32 lojas apenas em 2022, investimentos constantes em tecnologia e uma série de ações de sustentabilidade, entre elas a ampliação da entrega sustentável em Porto Alegre. O movimento tem a parceria da empresa Grilo e dobra, a partir deste mês, o número de bairros atendidos. A companhia é formada pela rede de farmácias Panvel, a Dimed, distribuidora de medicamentos e o Laboratório Industrial Farmacêutico Lifar.

Novos vinhos na Serra

As vinícolas da Associação de Produtores de Vinhos dos Altos Montes (Apromontes) lançaram nove novos rótulos de vinhos finos que carregam o terroir de Nova Pádua e Flores da Cunha, na Serra Gaúcha, para o mundo. As novidades foram apresentadas na Wine South America (WSA), em Bento Gonçalves.

O sabre e o espumante

Uma lei municipal sancionada recentemente pelo prefeito Sérgio Chesini instituiu o sabre e o espumante como objetos-símbolo de Garibaldi, a Capital Brasileira do Espumante. "A legislação é uma forma de valorizar a identidade local da nossa cidade, que está em contagem regressiva para a Festa Nacional do Espumante", destacou Chesini. A Fenachamp 2022 ocorre de 6 a 30 de outubro, com previsão de reunir mais de 80 mil pessoas.

Os visitantes solidários

A Experiência Edelbrau, o Esculturas Parque Pedras do Silêncio e o Parque Aldeia do Imigrante de Nova Petrópolis (RS) se uniram de novo em ação solidária pela comunidade. Motivadas pelo Dia Mundial do Turismo, celebrado nesta terça-feira, as três instituições irão oferecer, até 1º de outubro, descontos de 50% nos ingressos para visitantes que doarem 1kg de alimento não perecível. Os donativos serão entregues no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.

Mercado pet cresce 27%

O faturamento do mercado pet cresceu 27% no País, atingindo a marca dos R$ 51,7 bilhões em 2021, segundo o Instituto Pet Brasil (IBP). E a projeção de crescimento do setor é promissor, com a estimativa de saltar até 2026 para US$ 11 bilhões.

O aprendizado pelo teatro

Um exemplo de ESG na prática é o espetáculo teatral Terra à Vista, que fala de sustentabilidade através do biogás e da reciclagem para a criançada nas escolas. Já houve mais de 137 apresentações no Rio Grande do Sul, Pará e Bahia. Neste momento, a turnê está cruzando o Vale do Rio Pardo e a Quarta Colônia, na região Central.