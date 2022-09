Comércio gaúcho desigual

O desempenho das vendas do comércio gaúcho não tem sido homogêneo entre os segmentos. Das oito atividades analisadas pelo IBGE, seis registraram crescimento e duas registraram queda na comparação entre 12 meses encerrados em julho de 2022 e os 12 meses anteriores. O segmento de "Livros, jornais, revistas e papelaria", que reúne lojas de departamento, óticas, entre outros estabelecimentos, registrou o maior crescimento, com avanço de 17,6%, seguido dos segmentos de "Outros artigos pessoais e domésticos", com alta de 17,2%. Na outra ponta, houve recuo das vendas dos segmentos de "Materiais para escritório" (-25,6%) e "Móveis e eletrodomésticos" (-11,3%).

Encantar os clientes

Motivada a transformar o status de clientes para promotores, a MRV realiza o Projeto Lovers MRV. Ela envia de kits personalizados a cartas aos clientes para gerar também relações de admiração e amizade com a marca, com bons resultados. Desde 2018, mais de 600 cartas já foram escritas, 350 mil usuários do Instagram impactados e o projeto foi reconhecido nos maiores prêmios com foco na experiência do cliente no País.

Recuperação judicial

A Fundação Escola Superior de Direito Tributário, localizada em Porto Alegre, está realizando a 3ª edição do curso sobre recuperação judicial, até 12 de outubro. É para atualizar o tema diante da redução de seu uso no País, ocorrida em julho deste ano, a partir das alterações na Lei 14.112/2020. Segundo dados da Serasa Experian, esta diminuição foi de 24,4%, comparada a 2020. O que, na avaliação do coordenador do curso, o advogado tributarista Luiz Trindade, se deve ao desconhecimento dos instrumentos disponíveis e por dúvidas geradas pela jurisprudência.

Dois novos vinhos

A Vinícola Casacorba, de Nova Roma do Sul (RS), participa da Wine South America, que começou nesta quarta-feira e segue até sexta, em Bento Gonçalves. Além de apresentar seu mix de 24 rótulos - vinhos, espumantes, suco de uva, brandy, graspa, cachaças e azeite de oliva -, a empresa lança os tintos Marselan e o Cabernet Franc.

Drink Market Fruki

A Bebidas Fruki de Lajeado (RS) dispõe de mais uma novidade nomercado: a Drink Market própria da empresa para estar ainda mais perto do consumidor e presente em todas as ocasiões de consumo. A máquina de autoatendimento já está funcionando como projeto piloto em dois pontos da Capital, no Instituto Caldeira e no Nilo Square Garden.

4ª revolução industrial

A Wilson Sons foi selecionada e aprovada por meio do Tecon Rio Grande (RS) como novo membro do TIC 4.0 (Comitê da Indústria deTerminais), que coordena a implementação da 4ª revolução industrial no setor de movimentação de cargas. A Wilson Sons é a primeira companhia da América Latina a ingressar no TIC 4.0, que reúne players globais tanto da indústria de operadores de terminais quanto de fabricantes e fornecedores de equipamentos e tecnologia de ponta portuários.

Vagas para mulheres na tecnologia

Um estudo de gênero no setor de tecnologia, produzido pela BairesDev de São Francisco, na Califórnia (EUA), que também traz dados do crescimento das candidaturas de mulheres no setor de tecnologia no Brasil, analisou 1 milhão de nomes recebidos pela empresa em todo o mundo entre 2015 e 2021 para compor o Women in Tech 2022. E concluiu que o número de candidatas para as vagas quadruplicou, passando de 11% para 41%. A lista é encabeçada pela América Latina e, no Brasil, o crescimento no mesmo período foi de 16% para 40%.