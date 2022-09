Vinho em lata tem brinde personalizado na Bienal do Mercosul

A Lovin, startup gaúcha de vinhos em lata, estará na 13ª Bienal do Mercosul, evento que acontece em Porto Alegre até 20 de novembro. Com acesso gratuito, o tema deste ano é Trauma, Sonho e Fuga. A Bienal terá a participação de aproximadamente 100 artistas, oriundos de mais de 20 países. Com a proposta de levar elegância e praticidade para as exposições, a Lovin Wine desenvolveu um brinde personalizado que será vendido nas lojas das galerias participantes da Bienal. O brinde contém um vinho em lata da Lovin em caixa personalizada.

Wine South America

Os principais setores ligados ao universo do vinho se encontram a partir de hoje (21) e até sexta-feira (23) em Bento Gonçalves na 3ª edição da Wine South America, principal feira profissional de vinhos da América Latina. A estimativa é que mais de 5 mil compradores de todas as regiões do país irão marcar presença no evento.

Novo perfil de imóvel

A pandemia mudou o perfil dos brasileiros na hora de comprar imóvel. Segundo pesquisa do Quinto Andar realizada com o instituto Offerwise, 73% passaram a ver seus lares de forma diferente, mais criteriosos na hora de fechar o negócio: 28,4% deles optam pelos próximos a áreas verdes e 25% com área de lazer.

Novidades em imóveis

A Luagge Imóveis de Porto Alegre participa do Conecta Imobi, em São Paulo, nesta quarta e quinta (21 e 22), o maior encontro imobiliário da América Latina. Além do networking e busca de novos negócios, a direção estará atenta às inovações, que poderão ser aplicadas no mercado gaúcho.

Startups com advogado

Acontece nesta quarta-feira (21), no Instituto Caldeira, de Porto Alegre, o primeiro encontro do AM Bites, uma parceria entre o Instituto e o escritório Andrade Maia Advogados. É para ajudar startups a desatar os nós jurídicos, escalar a produção e ganhos com segurança, além de potencializar os resultados, segundo o advogado tributarista Lucas Tavares.

Árvores derrubadas na Amazônia

Mais de 400 milhões de árvores foram derrubadas na Amazônia entre 1 de janeiro e 15 de setembro deste ano, segundo o Monitor da Floresta do PlenaMata, citado pelo portal ClimaInfo. Ou seja, estão sendo derrubadas em média 1,6 milhão de árvores por dia na floresta amazônica, 1.156 a cada minuto, 19 a cada segundo. No último mês, o ritmo ficou mais frenético: mais de 100 milhões de árvores foram derrubadas em pouco mais de um mês (34 dias).