A evolução do caminhão

Um setor da economia brasileira que vem passando silenciosamente por uma grande evolução tecnológica é o do transporte de carga pelo caminhão. O motorista, que antes percorria as estradas de modo analógico, agora precisa ter um perfil técnico e digital para dirigir seu veículo. O uso do aplicativo pelo celular, que traz um checklist de tudo o que deve ser apontado, e uma plataforma que automatiza atividades, levam o condutor a passar menos tempo no pátio e fazer, inclusive, a vistoria do próprio caminhão. E, na viagem, ele tem comunicação em tempo real com os gestores da frota o que lhe dá mais autonomia e segurança.

Móveis Gaúchos em BH

As peças da Uultis, marca gaúcha de móveis de alto padrão do Grupo Herval, de Dois Irmãos (RS), marcam presença em diferentes ambientes da Casacor Minas Gerais, que acontece no Palácio das Mangabeiras, em Belo Horizonte até 25 deste mês. Além do design original e funcional, eles são produzidos a partir de materiais naturais e madeira de origem renovável.

Melhor sommelier do RS

Três candidatos disputarão a segunda edição do Concurso de Melhor Sommelier do RS, promovido pela ABS-RS: Emmanuel de Abreu, do Caitá Supermercados; Luis Gustavo Buske, do Braziolli Restaurante, de Canela; e Nasser Najar, ex-sommelier da Vinícola Pizzato, de Bento Gonçalves. A prova de seleção será ao vivo na tarde de 22 deste mês, em palco da Wine South America pelo canal da ABS-RS no YouTube, e o anúncio do seu resultado ao final.

Cooperativas de crédito

Em recente pesquisa da PwC Brasil, 76% das cooperativas de crédito brasileiras disseram ter compromissos públicos com ESG atrelados a suas estratégias, embora somente 48% trabalham com metas específicas. Por outro lado, as ações relacionadas às práticas ESG atraem o interesse da quase totalidade das 165 entidades brasileiras do setor de cooperativas de crédito participantes do levantamento.

Artecola para os 25 anos

A semana do bicentenário da Independência do Brasil teve múltiplos sotaques na Artecola. Executivos e gestores de todas as unidades - Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru - se reuniram em Campo Bom (RS), sede da Matriz, para planejar os próximos 25 anos da companhia.

Gestão do Hospital Banco de Olhos

O escritório De Bellis Advogados Associados foi contratado pelo Grupo São Pietro Saúde, que será responsável pela gestão do Hospital Banco de Olhos a partir de dezembro. A missão dos advogados é assessorar o grupo na gestão de pessoas nessa trajetória para comandar o maior centro de oftalmologia do Sul do País. Com 11 de anos de atuação, o De Bellis tem clientes como o Grupo Agi, Grupo Vulcabrás, Associação Educadora São Carlos (AESC) e Nex Group Participações S/A.