A Naturale entre as cinco mais

Com mais de duas décadas de existência, a Naturale, de Lagoa Vermelha (RS) ,vem conquistando cada vez mais um exigente público formado por consumidores ávidos por comida saudável, mas que não abrem mão do sabor. Essa preferência lhe rendeu um lugar entre as cinco melhores marcas do Brasil na categoria "Frutas, Nuts e Cereais em Barras", no ranking "5 ", na 18ª Edição do Ranking Nielsen. Especialista na fabricação de alimentos funcionais que possuem a aveia como matéria-prima, a Naturale também ficou entre as cinco melhores na mesma categoria, na pesquisa por cidades e regiões, respectivamente: "Rio Grande do Sul", "Grande São Paulo", "Interior de São Paulo" e "Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso".

Evento de estética

A marca gaúcha Dandara Black, pioneira e exclusiva para pele escura, vai participar do World Black, um dos maiores eventos de estética negra do Brasil. De 18 a 19 de setembro, no Hotel Pestana Rio Atlântica (Avenida Atlântica, em Copacabana), Luciane Feksa, pesquisadora, formuladora e diretora da empresa, apresentará a linha premium de Skin Care.

Preparando exportadores

O Programa de Qualificação para Exportação (Peiex) da Associação de Empresas de Pequeno Porte do RS (Microempa), no núcleo de Caxias do Sul e nos polos de Bento Gonçalves e Erechim, venceu o edital da ApexBrasil para desenvolver a iniciativa que visa preparar empresas não exportadoras e iniciantes para atuar no Comércio Exterior de forma planejada e segura.

Os primeiros resultados

Até o momento, quatro empresas realizaram exportações, sendo uma do setor metalmecânico para a Argentina, uma de máquinas e equipamentos para ervateiras para Argentina e Uruguai, uma de estofados e poltronas para o Uruguai e uma de erva-mate para a Argentina. Outros empreendimentos estão em negociação de seus produtos com importadores de diversos estão em negociação de seus produtos com importadores de diversos países.

Premiação da Irani Papel

A Irani Papel e Embalagem S.A., uma das principais indústrias de papel e embalagens sustentáveis do Brasil, foi reconhecida nesta segunda-feira como a melhor empresa do ano na categoria papel e celulose, no prêmio Melhores e Maiores, de revista Exame. O reconhecimento é dado às empresas de capital aberto que apresentaram maior crescimento em indicadores financeiros e práticas sociais, ambientais e de governança. Integrante do grupo gaúcho Habitasul, a Irani registrou um desempenho sólido, destaque para o lucro líquido de R$ 285,3 milhões em 2021, aumento de 207,6% sobre 2020.

Nos shoppings Boulevard

Os shoppings da rede Boulevard - Assis Brasil e Laçador de Porto Alegre - estão com uma programação especial em alusão à Semana Farroupilha. De 14 a 20 de setembro, os empreendimentos contarão com apresentações que caracterizam a cultura tradicionalista do Estado, além de disponibilizarem espaço com água quente para os clientes curtirem seu chimarrão enquanto assistem às atrações. Toda a programação é gratuita e aberta ao público.

O destaque do médico gaúcho

O médico gaúcho Rodrigo Pires dos Santos, nome à frente da Qualis, empresa referência em tecnologia e infectologia, teve artigo publicado na New England Journal of Medicine Catalyst, conceituada revista do mundo em artigos e pesquisas médicas. Nela, seu artigo "Using Machine Learning to Reduce Burden on Infection Control Staff" utiliza algoritmos de aprendizagem de máquina para identificar e classificar pacientes que apresentaram infecção hospitalar, junto a estudos e metodologias aplicadas e ao Robô ISA, desenvolvido pela Qualis.