Os reflexos da Covid-19 e a recessão econômica no Brasil têm influenciado diretamente nos processos trabalhistas. Conforme dados da Justiça do Trabalho, os conflitos mais recorrentes envolvem pagamentos rescisórios. O cenário de queixas se assemelha às demandas do escritório Aline Vieira Advocacia, em Caxias do Sul. Entre as principais justificativas dos empresários para o descumprimento das obrigações estão a queda do faturamento e, em muitos casos, o fechamento do negócio. No escritório da advogada, mesmo com a redução de 30% nos processos nos últimos dois anos, ela observa que atividades em home office são fatores que vêm contribuindo para o crescimento das ações nesta esfera.

Certificação da TK

A TK Elevator, com fábrica em Guaíba, acaba de conquistar a certificação EcoVadis pelas práticas em sustentabilidade, principalmente na gestão de carbono. É a primeira vez que a empresa recebe o certificado que a coloca entre as mais bem avaliadas pela agência global.

Hospital Regina

O Hospital Regina, referência em Novo Hamburgo e região, recebe uma comissão para iniciar seu processo de acreditação hospitalar. Trata-se de garantia, chancelada por instituição internacional - a Quality Global Alliance -, que emite a certificação. O Hospital recebeu ontem a visita inicial desta comissão, que deve ficar até esta quarta-feira.

Espaço multiuso

O Sindicato dos Administradores do RS adquiriu uma nova sala, ao lado da atual sede, que será usada como espaço multiuso pela equipe e administradores credenciados. Ela entrará breve em reformas e a inauguração está prevista para o primeiro semestre de 2023. No momento, o projeto está em fase de planejamento pelos arquitetos responsáveis.

Trem em Livramento

O Pampa Gaúcho vai ter um trem turístico em 2023. Serão 20 quilômetros da Estação de Santana do Livramento à Estação de Palomas, à semelhança do Maria Fumaça da Serra. Operado pela Giordani Turismo, o passeio terá parada para visitação e degustação na Vinícola Almadén. E estará integrado ao enoturismo em implantação na região da Campanha, que também terá o primeiro freeshop de vinhos do Brasil em uma vinícola.

Restrição a anúncios de carne

Anúncios de carne em espaços públicos serão proibidos na cidade de Haarlem (Holanda), em 2024. A pecuária gera mais de 14% dos de gases de efeito estufa, segundo a ONU.