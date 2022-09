Emprego verde em expansão

As vagas de trabalho nos segmentos renováveis do setor energético global superaram os níveis pré-pandemia, em mais um sinal da vitalidade e da resiliência das fontes renováveis, mesmo em cenário econômico adverso na maior parte do mundo, segundo o portal ClimaInfo. Conforme a Agência Internacional de Energia (IEA), a energia verde ultrapassou a marca de 50% de participação no total de postos de trabalho do setor, com quase dois terços dos trabalhadores envolvidos na construção de novos projetos e na produção de tecnologias de energia limpa. Em um cenário de descarbonização total até 2050, poderão ser criados 14 milhões de novos empregos até o final desta década, e outros 16 milhões transferidos da indústria de energia fóssil para a de renováveis.

A Vipal ambiental

A Vipal Borrachas revitalizou o projeto Provedor de Responsabilidade Ambiental, com vistas a estimular a conscientização sobre a gestão ambiental em todas as áreas das fábricas da Vipal em Nova Prata (RS) e Feira de Santana (BA), especialmente em relação à coleta seletiva de resíduos. No total, são 110 funcionários capacitados, que exercem a função de multiplicadores em seus setores.

Expansão da Luagge

A Luagge Imóveis, imobiliária especializada na Zona Sul de Porto Alegre, planeja expansão para a Zona Norte. A empresa está em fase de busca do ponto para a nova filial, a ser aberta em 2023. A ideia é que seja perto do Parcão e do Moinhos Shopping. A imobiliária, com mais de 30 anos de atuação na Capital, possui sede na Wenceslau Escobar, bairro Cristal, e unidade na Juca Batista, bairro Hípica.

Fundatec e Domestika

A Fundacred acaba de anunciar parceria com a maior comunidade de criativos online do País, a Domestika, viabilizando uma série de benefícios às Instituições de Ensino (IE) conveniadas, como desconto especial de 40% em qualquer curso da plataforma digital. A parceria reforça seu propósito de oferecer produtos e serviços que contribuam na jornada dos estudantes e no bem-estar de suas IEs.

Os 25 anos da SPR

A SPR, uma das principais agências do RS e da Região Sul, completa 25 anos e comemora a data com a campanha "Só o extraordinário emociona". Para sua ilustração, a agência fotografou o que sempre entrega as nossas emoções: o olhar. Quando a propaganda é extraordinária, ela desperta diferentes e intensas emoções nas pessoas.

Estágios na Braskem

A quem procura uma oportunidade no mercado, encerram nesta segunda-feira as inscrições para o Programa de Estágio da Braskem. Nesta edição, são 87 vagas em nível técnico e universitário para o Rio Grande do Sul. A ação tem duração de um a dois anos, com início a partir de janeiro. Inscrições pelo site braskem.com.br/carreira.

Congresso Movergs

Profissionais da cadeia moveleira gaúcha já podem se programar para a 30ª edição do Congresso Movergs. O evento será realizado no dia 11 de outubro, em Bento Gonçalves, reunindo palestrantes como Luis Justo (CEO do Rock in Rio), Luiz Felipe Pondé (filósofo), Antoranz Pons (MadeiraMadeira), entre outros.

Inventário de emissões na Panvel

A Ecofinance Negócios de Porto Alegre, em parceria com a SGBIO de Canoas, assessorou o Grupo Panvel no desenvolvimento de seu primeiro inventário de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). O trabalho está alinhado à plataforma de sustentabilidade da marca Todos Bem, lançada em 2021 com o objetivo de adotar valores e práticas que impactem positivamente todas as suas unidades empresariais e ecossistema - colaboradores, parceiros, clientes, sociedade, o meio ambiente e a própria empresa.