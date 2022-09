Os domicílios unipessoais

O número de domicílios com um único morador cresceu 43,7% no Brasil nos últimos anos, de 7,5 milhões em 2012 para quase 10,8 milhões em 2021, conforme a Pnad Contínua do IBGE. E não deve parar de crescer, segundo as pesquisas. Esse fato leva, sem dúvida, a mudanças no perfil de consumo e nas relações de mercado, explica o professor do UniCuritiba, Sérgio Czajkowski Júnior. Mudanças que são o retrato de um quadro ainda maior, como a redução da média de filhos por casal no Brasil, aproximando-se de 1,5. Tudo isso leva à oferta de novos produtos, a começar pelo tamanho dos apartamentos e das porções de alimentos, principalmente de congelados, de um quilo e meio para 200 gramas, para consumo individual.

Construtora Tedesco

A Construtora Tedesco de Porto Alegre comemora a conquista de três grandes obras na área da saúde no mercado de Santa Catarina. Em Joinville, constrói o edifício-sede da Federação das Unimeds de SC, com 12 mil metros quadrados de área construída; em Criciúma, executa as obras do Hospital São José, com 17 mil m² de área; e em Concórdia, está erguendo o Hospital Unimed, com 15 mil m².

Capacitação inédita

A parceria entre o Sebrae RS e a Redecore de Novo Hamburgo (RS) - fornecedores da construção civil - resultou em um programa exclusivo de treinamento para 150 colaboradores. Ele inclui o curso inédito intitulado "Cinto do Batman", que abordou alta performance em vendas e relacionamento com o cliente através de canais digitais.

Experiência Edelbrau

Pouco mais de um ano após sua inauguração, a Experiência Edelbrau, de Nova Petrópolis, vem se consolidando, principalmente, como um programa familiar e atraindo, também, o público não cervejeiro. Foram 3 mil pessoas na primeira metade de 2022, expansão de 85% sobre igual período de 2021, incluindo turistas de 21 estados.

Cercamento da feira

Pelo segundo ano consecutivo, a Tecline Security foi a responsável pelo cercamento eletrônico da Expointer. Todo o acesso ao parque do público recorde de 772,9 mil pessoas foi monitorado nas suas entradas e saídas pelas câmeras de alta tecnologia da gigante Hikvision, evitando filas e prevenindo tumultos, ante 66 mil em 2021, devido à Covid-19, segundo o diretor comercial Bem-Hur Oliveira.

Exame toxicológico de motoristas

O Weinmann disponibiliza o exame toxicológico que identifica substâncias químicas presentes no organismo até 180 dias após o último uso. É para atender à legislação brasileira, que obriga os motoristas das categorias C, D e E a realizarem o toxicológico a cada dois anos e seis meses e os com mais de 70 anos a cada um ano e seis meses. O não cumprimento pode acarretar multas, pontos na carteira ou suspensão da CNH. Pelo Weinmann o resultado é liberado em até seis dias.