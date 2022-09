Selos de energia limpa

Affonso Ritter

O Grupo Ludfor, líder do mercado livre de energia no Sul, entregou certificados a 12 clientes pelo consumo exclusivo de energia elétrica proveniente de fontes renováveis e pela redução na emissão de gases do efeito estufa. Entre as empresas certificadas, estão as gaúchas Bom Princípio Alimentos e a Girando Sol e a carioca Limppano. A entrega dos certificados, por meio do programa Eco Ludfor, foi realizada na 39ª edição da Expoagas, em Porto Alegre. Atualmente, a Ludfor atende a cerca de 760 grupos econômicos, o que representa 600 MW de energia por mês sob gestão, e em 2021 possibilitou a redução de emissão 342,8 mil toneladas de CO2, o que corresponde à conservação de 9 milhões de árvores.