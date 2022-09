Abertura de casarão histórico

Um espaço unindo história e inovação: este é o Trott Boulevard, novo empreendimento de Novo Hamburgo que abriu ao público nesta segunda-feira. Com uma área total de 1,3 mil metros quadrados, o complexo estético, comercial e gastronômico reúne quatro empresas em um famoso casarão histórico da década de 1930, na região central da cidade. Sua arquitetura busca resgatar a história das empresas abrigadas pelo Trott Boulevard: negócios com legados familiares que passaram por inovações ao longo das gerações. A implantação do empreendimento exigiu investimento superior a R$ 1 milhão.

O Intercity Canoas

Localizado no MaxPlaza Canoas, o Inercity Canoas - parceria da Melnick e Intercity Hotels - registra números acima da expectativa de clientes e reservas no primeiro mês de atuação. Sua projeção é fechar o período com 45% acima da receita prevista para um início de operação, movimentando cerca de R$ 500 mil. A proximidade com Porto Alegre, além do fácil acesso à Expointer, faz do local um ponto estratégico para deslocamento ágil.

Uma cerveja autoral

A Cervejaria Ordeo, criada pelo cirurgião-dentista Fabrício Ruzzarin, uma das mais tradicionais do Estado, apresentará nesta sexta-feira, em Caxias do Sul, o Ordeo Garden Station, para celebrar os 10 anos da marca. Com investimento de R$ 600 mil, área de 650 metros quadrados e capacidade para 250 pessoas, o local disponibilizará todas as cervejas artesanais da marca e iguarias de boteco.

Novidades Naturale

A Naturale, de Lagoa Vermelha (RS), acaba de lançar três novos produtos no mercado, informa a diretora de Marketing, Natália Dolzan. É a granola premium zero açúcar, aveia em flocos sabor chocolate e aveia em flocos sabor banana e canela.

A 30ª CasaCor RS

A CasaCor RS, localizada na Pia Instituição Chaves Barcellos, de 3,5 mil metros quadrados, e reunindo 40 projetos de 70 profissionais, tem como tema desta 30ª edição o Infinito Particula, com suas interpretações. A One Imóveis de Luxo, única grife imobiliária presente no evento, é uma das parceiras da Cyrela que oferece um espaço de convívio, networking e apresenta o The Park By Dror, o que vai permitir sentir a vida em meio a natureza

Reunião-almoço

O presidente da Stihl Ferramentas Motorizadas, de São Leopoldo, Cláudio Guenther, será o palestrante da reunião-almoço da Câmara Brasil-Alemanha nesta terça-feira, no Plaza São Rafael de Porto Alegre. Ele vai falar sobre foco nas pessoas e desenvolvimento dos negócios.

O Programa Unibem

O Instituto Unicred RS acaba de lançar o Programa Unibem para apoiar e viabilizar financeiramente ações de projetos locais idealizados por microempreendedores individuais (MEI) e microempresas (ME). O projeto piloto é em Santo Ângelo, na Ecos do Verde - Associação de Reciclagem e Educação Ambiental - que visa viabilizar a instalação de painéis de energia solar e reformar a estrutura física do refeitório dos funcionários, beneficiando diretamente 50 pessoas.

Apoio a famílias empresárias

Das 18h às 19h30min desta quinta-feira, o CEO da Privatto Multi Family Office, Eduardo Tellechea Cairoli, palestrará em evento online sobre temas importantes para a perpetuação do legado familiar. O evento, realizado pela Nexo, de Novo Hamburgo, terá ainda Heron Charneski, sócio-diretor da Charneski Advogados.