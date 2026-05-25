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Patrícia Comunello

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Publicada em 25 de Maio de 2026 às 16:30

Acordo sobre 40 horas: no RS, sindicalistas veem avanços e lojistas alertam para mais custos

Líderes de lojistas e trabalhadores divergem sobre impactos da implementação da jornada no comércio

Líderes de lojistas e trabalhadores divergem sobre impactos da implementação da jornada no comércio

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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As divergência que já eram bem conhecidas ficaram mais evidentes após o acordo entre governo federal e Congresso para colocar em votação a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) para redução da jornada de trabalho no Brasil. Sindicalistas gaúchos consideram que a aplicação escalonada da nova jornada (40 horas) é avanço, mas se preocupam com folgas em fins de semana. Já entidades patronais do varejo advertem para dificuldades de aplicar a redução e aumento de custos, que devem ser transferidos aos consumidores, avisam. Além disso, o setor patronal chama a PEC de eleitoreira.

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