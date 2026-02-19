Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 19 de Fevereiro de 2026 às 00:25

No Ponto

 A William & Sons vai suceder a Motu, delicatessen que fechou no fim de 2025 (aberta em 2021) em frente à praça André Forster, no bairro Bela Vista, em Porto Alegre. O fundador da Motu, Luiz Tegon, decidiu encerrar o ponto para voltar à carreira de executivo.

