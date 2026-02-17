Porto Alegre,

Patrícia Comunello

Publicada em 17 de Fevereiro de 2026 às 15:58

Polishop vai abrir loja no maior shopping da Serra Gaúcha

Villagio Caxias, na Serra, terá o reforço da Polishop, com eletroportáteis e outras soluções

Uma das redes de eletroportáteis, eletroeletrônicos e itens para diversas utilidades, da cozinha ao fitness, está prestes a desembarcar no maior shopping center da Serra Gaúcha. O Villagio Caxias informa à coluna Minuto Varejo que a Polishop vai estrear em março no complexo em Caxias do Sul, segunda maior economia do Rio Grande do Sul.  

