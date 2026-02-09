Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 09 de Fevereiro de 2026 às 12:13

No Ponto: Asun, Grupo Lebes, La Cabrera e Iguatemi Porto Alegre

Lucas Ortiz - Diretor de importação do Asun - supermercado com produtos importados - marcas próprias do supermercado ASUN - Minuto Varejo

Lucas Ortiz - Diretor de importação do Asun - supermercado com produtos importados - marcas próprias do supermercado ASUN - Minuto Varejo

TÂNIA MEINERZ/JC
Compartilhe:
JC
JC
> O Asun crescerá em receita em 2026 alavancado pelo front externo, detalha o diretor de importação, Lucas Ortiz, na reportagem na página 10 do Empresas&Negócios nesta edição. Na foto, Ortiz mostra livro da avó Asunción, que fundou a rede e nasceu em Valência, na Espanha, que inspirou a marca de azeites que integra o mix de importados.    

Notícias relacionadas