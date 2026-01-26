 A Petry Sabores lançou uma nova linha de produtos licenciados da dupla Grenal. A marca vai levar o novo "time" para mercados varejistas em diversas regiões. A fabricante aposta que atrairá torcedores do Grêmio e do Inter que moram em todo o Brasil. Na estreia da linha, estão pepinos agridoce fatiados, azeitonas com caroço, ovos de codorna, pepinos em conserva premium e molho agridoce de pimenta. Lojas do Estado, Santa Catarina e Paraná serão as primeiras a ter os produtos. "Queremos valorizar a cultura gaúcha em todas as suas expressões", comenta o gerente administrativo da Petry Sabores, Luciano Ricardo Fick, em nota.