 A Fruki Bebidas vai criar um novo sabor de refrigerante a partir da opinião dos consumidores. Quiosque do Fruki Lab está desde 10 de janeiro percorrendo praias gaúchas e catarinenses. Já passou por Torres e Capão da Canoa e estacionará em Tramandaí (24 e 25/1), Atlântida (31/1 e 1º/2), Itapema (7 e 8/2) e Campeche, em Florianópolis (14 e 15/2) nas próximas semanas. O Fruki Lab começou em 2025 e já teve mais de 22 mil combinações cocriadas com o público, diz a marca. "Os veranistas escolhem uma base entre seis sabores de refrigerantes e combinam com xaropes como açaí, coco, hortelã e toppings", explica a Fruki.