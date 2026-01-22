Obramax pode abrir 1ª loja no Estado

O varejo de materiais de construção, setor que teve um dos piores desempenhos nas vendas em 2025, segundo o IBGE e efeito direto de juros nas alturas e do endividamento das famílias, está movimentado na largada de 2026. A expectativa de players locais, de grandes a pequenos, como lojas familiares de bairro, é que uma rede com forte expansão no Sudeste do País e de capital estrangeiro, do mesmo dono da Leroy Merlin, desembarque no Rio Grande do Sul. A Obramax, do grupo Adeo e um atacarejo de materiais de construção, já anunciou seleção para gerente em Porto Alegre. "Bora ser gente da Obramax", diz card no Linkedin da varejista, mas a rede não confirma a loja ainda. Enquanto não se tem 100% do atacarejo, marca bem conhecida como a Tumelero teve troca de dono. Um empresário gaúcho comprou as lojas do grupo Saint-Gobain, aliás, outro francês. A coluna já tinha dado a pista, a partir de fontes do setor que indicaram que é certo o ingresso no mercado local e já teria até ponto. A seleção de gerente para Porto Alegre está no Linkedin da Obramax. Outra vaga no mesmo card é para Brasília. Questionada sobre o motivo de abrir a convocação, a Obramax explica, por meio da assessoria de imprensa, que o anúncio é para "banco de currículos na região, mesmo que a unidade não esteja confirmada".