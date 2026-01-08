Cobertura da coluna vai mostrar inovação em lojas e na NRF 2026

A coluna começa a trazer as novidades em lojas que ditam tendência e a cobertura de mais uma edição da NRF Retail's Big Show, considerado o maior e mais importante evento de inovação no varejo do mundo. No grupo, estão Fecomércio-RS, Federação Varejista do RS, CDL Porto Alegre, SindilojasPOA, Sebrae-RS e pequenos empreendedores. São duas frentes de geração importante de informações: roteiro de visitas a lojas, para conhecer o que marcas estão inovando e que pode servir de inspiração para negócios no Brasil, e o acompanhamento dos três dias da NRF, que vai de 11 a 13 de janeiro, no Javits Center. Este ano serão mais de 175 conferencistas. Uma das atrações será o ator Ryan Reynolds, que vai falar sobre o que impulsiona marcas. Inteligência artificial será o tema mais badalado e muito com foco em aplicações, o que reforça o tema da feira - The Next New (O futuro agora). O termo "agent commerce" será muito ouvido e está ligado ao novo tipo de vendedor, completamente digital e baseado em IA, a partir de ferramentas de assistentes virtuais (chatGPT e companhia). A cobertura é multimídia. Pelo WhatsApp (basta enviar mensagem para 51 99692 2573 para cadastrar e começar a receber), a coluna vai enviar as notícias de cada dia.