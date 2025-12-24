Havaianas registra mais vendas após comercial

A polêmica mais brasileira impossível do momento provoca mais que o mega buzz nas redes sociais desde domingo (21). O impacto do comercial do chinelo Havaianas, que esquentou a divisão entre direita e esquerda, está no ponto físico, que é o mais visível, e deve estar gerando demanda no digital da marca. Em Porto Alegre, lojas da marca tiveram maior procura e até filas nesta terça-feira (23) para comprar os chinelos. As ações da fabricante Alpargatas na B3, que tiveram queda na segunda-feira (22), fecharam esta terça-feira em alta, recuperando perdas. Tudo indica que é um casamento perfeito: repercussão do comercial, estrelado pela atriz Fernanda Torres - que já tem mais filmes rodando nas redes dentro da recente campanha -, e demanda de presentes de Natal. Aliás, não é novidade ter fila em unidades da marca antes da data festiva, mas agora o fluxo na Havaianas, da famosa e histórica propaganda "Não tem cheiro, não deforma e não solta as tiras", ganhou mais impulso. Unidades da grife no BarraShoppingSul, Praia de Belas Shopping e Shopping Total registraram demanda maior associada à veiculação da peça publicitária.