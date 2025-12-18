C&A reabre operaçãono Shopping Pelotas

"A C&A, moderna e tecnológica, está aberta no Shopping Pelotas", deu o tom Daiçon Maciel, gerente-geral do empreendimento, sobre a volta da gigante holandesa ao complexo. Executivo da rede disse à coluna que a varejista "quer aprofundar a presença" no Estado, indicando que podem vir mais unidades no futuro. A marca voltou em área maior, com 1,5 mil metros quadrados de loja e como âncora. A rede havia se retirado em 2016. "O espaço foi planejado para garantir uma jornada mais fluida e ágil para a cliente", conceituou Fernando Brossi, vice-presidente de Operações da C&A. "Voltar a Pelotas tem um peso estratégico relevante. A cidade combina potencial de consumo, diversidade de público e uma relação histórica positiva com a marca", valoriza Brossi. A volta da rede aumenta a disputa dentro do complexo no segmento. Renner e Riachuelo têm filiais. O segmento vive movimentação no Rio Grande do Sul. A sueca H&M entra no Estado em 2026, pelo Iguatemi e Praia de Belas, em Porto Alegre. Sobre a filial pelotense, o executivo da C&A diz que a ambientação é mais leve, com "iluminação suave e elementos visuais que tornam a navegação dentro da loja mais intuitiva". Também tem a conversa entre digital e físico, no chamado omnicanal. "Nosso aplicativo possibilita a consulta de tamanhos e disponibilidade, e o QR Code ajuda na localização de itens dentro da loja. RFID e self-checkout aceleram o pagamento e reduzem filas", lista Bross. Outro detalhe: 100% da energia usada pela loja é de fontes renováveis, dentro do Movimento ReCiclo. Para 2026, Brossi diz que o foco é "modernizar lojas e avançar em aberturas estratégicas, sempre priorizando mercados onde vemos potencial real de expansão".