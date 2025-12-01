Bordaza ganha gelateria, loja de fitness e anuncia Janela do Vinho

O Bordaza Shopping, na avenida Carlos Gomes, na Capital, ganhou na semana passada a Gelateria Santino, de Santa Maria, e pop-up (loja temporária) da Loud, de moda fitness e que só tinha no digital. Em 2026, o complexo terá operações de gastronomia e uma das novidades é a Janela do Vinho, que aposta em facilidade para acessar a bebida. Já estão em funcionamento o japonês Makoto Okuwa e a casa de carnes Dom Hygino. No primeiro semestre do ano que vem, abrirão a cafeteria The Coffee, e os restaurantes Giardinno de Mamma Gema, da Serra Gaúcha, Pobre Juan, de parrilla, que terá um deque suspenso, o Janela do Vinho e o novo Dado Bier Food Hall, ex-Bourbon Country. O Bordaza tem espaços comerciais em ambiente aberto, além de três torres (duas corporativas e uma residencial). O complexo também é conectado com outros três edifícios ao lado (corporativo, hotel e centro médico), com fluxo de mais de 5 mil pessoas por dia.