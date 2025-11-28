Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 28 de Novembro de 2025 às 10:16

Luzes de Natal transformam trecho de rua icônica do Centro de Porto Alegre

Decoração natalina molda as árvores e desenham um corredor reluzente na rua dos Andradas

Decoração natalina molda as árvores e desenham um corredor reluzente na rua dos Andradas

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
Tem uma porção do Centro Histórico de Porto Alegre que já vinha se diferenciando no movimento principalmente à noite, frente a outras áreas da região. Agora o pedacinho em uma das ruas icônicas do Centro ganhou ainda mais força. Luzes de Natal, que acabam de ser instaladas, transformaram o trecho e animam empreendedores com negócios no local.

Notícias relacionadas