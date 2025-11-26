Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 26 de Novembro de 2025 às 20:08

No Ponto

 A São João abriu filial em Novo Hamburgo na segunda-feira e inaugura nova amanhã em Gravataí.

