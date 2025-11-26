Tatuagem embala equipes na Web Continental

Enquanto todo o varejo está ocupado em definir estratégias para vender mais na Black Friday, uma gigante do e-commerce e marketplace nascida no Rio Grande do Sul, a Web Continental está focada em outra tarefa. Na temporada de 2025, ao menos 350 a 400 tatuagens serão feitas por boa parte dos mais de 500 funcionários que atuam na sede em Porto Alegre. Pelo quinto ano consecutivo, a empresa oferece tatuagens gratuitas aos colaboradores. Este ano o estúdio foi instalado dentro da própria sede. Para funcionários como Jéssica Santos, o ritual já virou tradição. Ela está na terceira tatuagem. "É divertido fazer", garante ela, dizendo que a ação motiva até para vender mais. A dupla de tatuadores Carlos Gomes Júnior (Don Carlitos) e Nicholas Rios (Mari.ink) destaca a oportunidade e incentiva mais empresas a seguirem a ideia. Uma tatto custaria R$ 250,00 por pessoa no estúdio. No fim da noite de hoje, a operação da Black mobiliza o quadro de pessoal. "Temos um time aqui", resumiu o fundador Rogério Antoniazi, valorizando os recursos humanos do grupo.