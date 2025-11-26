Black Friday começa nesta sexta-feira e anima lojistas

A Black Friday começa oficialmente na virada desta quinta-feira para sexta-feira e se prolonga por 24 horas. Mesmo que a temporada de descontos, a principal do ano para o e-commerce, já esteja há semanas sendo badalada e provocando o bolso dos consumidores, o dia oficial terá atrativos. Plataformas de venda digital mobilizam times numa concorrência frenética. Este ano já teve novidade, com a data dupla (11.11), com resultados que surpreenderam operadores.