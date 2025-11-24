Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 24 de Novembro de 2025 às 12:21

Cinema VIP com garçom e comidinha na sala de exibição abrirá em shopping do Zaffari

Estrutura do Cinépolis fica na praça de alimentação do Bourbon Carlos Gomes, em Porto Alegre

MINUTO VAREJO/ESPECIAL/JC
O cinema do mais recente shopping center aberto pelo Grupo Zaffari está prestes a abrir. As quatro salas de exibição que integram o Cinépolis no Bourbon Carlos Gomes, em Porto Alegre, estreiam dia 12 de dezembro e vão operar com serviço VIP, no qual garçons servem comidinhas para os clientes em meio à projeção do filme.
Outras marcas têm data para estrear: Farm Rio (29 de novembro) e o restaurante Paparoto (15 de dezembro). Filial do O Boticário foi uma das últimas a entrar em operação. O Bourbon abriu em 30 de outubro, na avenida Carlos Gomes, com cerca de 30 marcas, entre lojas, supermercado Zaffari, cafeterias, gelateria e restaurantes.  
Esse tipo de cinema vem ganhando espaço pelo nível de serviço e conforto para o público. Outro shopping do Zaffari, o Bourbon Country, também tem esse perfil de sala. No Country, o Cinesystem assumiu as salas e fez a conversão para VIP. Os ambientes já estão funcionando junto com o complexo do Loof Food & Fun, que tem ainda jogos e restaurante. 
Salas do cinema têm menos poltronas e mais espaço para público ter serviço VIP | MINUTO VAREJO/ESPECIAL/JC
Salas do cinema têm menos poltronas e mais espaço para público ter serviço VIP MINUTO VAREJO/ESPECIAL/JC

