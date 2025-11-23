No Ponto: Zaffari Moinhos, Pop Center e Ricardo Eletro e SindilojasPOA

> O Krolow, da Zona Sul do Estado, terá atacarejo em Guaíba, com construção quase pronta. Já a Clip, de utilidades domésticas, está erguendo CD na cidade. As duas obras são tocadas pela Signor, de Tapera.

> O Pop Center firmou parceria com o empresário Ricardo Nunes, fundador da Ricardo Eletro. A iniciativa integra o plano de modernização e fortalecimento do complexo no Centro da Capital, com foco em mais fluxo de clientes e vendas, diz a CEO, Elaine Deboni. Nunes terá encontro com os lojistas amanhã no Plaza São Rafael.

Zaffari Moinhos vai abrir na primeira quinzena de dezembro em Porto Alegre PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

> O Zaffari Moinhos, em Porto Alegre, e o Cestto, em Viamão, abrem na primeira quinzena de dezembro

> O SindilojasPOA lança quarta-feira o Centro de Monitoramento Econômico do Varejo, com dados atualizados, análises estratégicas e mais profundas sobre o comércio da Capital.