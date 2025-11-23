Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 23 de Novembro de 2025 às 19:33

Coluna de quinta

Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
A coluna de quinta vai trazer o clima pré-Black Friday e as apostas do comércio físico e digital. 
A coluna de quinta vai trazer o clima pré-Black Friday e as apostas do comércio físico e digital. 

Notícias relacionadas