Klein projeta 2026 de oportunidades

Da transformação do Centro Histórico, desafio número 1 do varejo porto-alegrense para tornar a região mais atrativa para pessoas e negócios, a uma conjuntura com mais oportunidades em 2026 ao humano combinado à inteligência artificial (IA). O perfil do futuro presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Porto Alegre, o economista e varejista de moda masculina, Carlos Klein, une essas frentes e ainda novidades. A sede da entidade já está com outro visual, da fachada com nova estética a novas áreas internas para dar conta de demandas do setor e da comunidade, adianta Klein, na conversa com a coluna, antecipando percepções antes de assumir o posto em 1º de janeiro de 2026 para um mandato de dois anos. Ele também analisou a inadimplência recorde, apoio a lojistas por meio do birô de análise de crédito da Equifax e a ação do Modera.

Minuto Varejo - O que representa a revitalização da sede da CDL-POA?

Carlos Klein - A CDL fez um investimento no Centro Histórico em 2019 ao comprar a sede. Isso mostra como enxergamos a região e seu potencial econômico. A gente aproveitou a recuperação pós-enchente para fazer a renovação da fachada, que ficou mais moderna e alinhada com o futuro do Centro Histórico, que vai passar por uma renovação. A CDL já correu na frente. Revitalizar também elevará a autoestima da região. A prefeitura vai conduzir esse processo, mas ele passa pelas mãos de todos os entes, do público ao privado. Isso vai atrair mais lojas e consumidores, que se beneficiam de todo o modal logístico. Nossa reforma quer ser exemplo de como valorizar espaços. Teremos novidades nos próximos meses, com área para encontros e eventos no segundo andar, onde já temos o Modera, nosso braço de cobrança, com mais de 150 pessoas trabalhando.

MV - Como esse movimento afeta os lojistas?

Klein - Visitei e fiquei surpreendido com a qualidade do centro histórico de Santa Cruz do Sul, com espaços amplos de calçadas, iluminado à noite, bem organizado e com profissionais da área da segurança que conferem uma sensação de segurança maior. O comércio responde a esses estímulos que o setor público provoca. Vi negócios muito inovadores, modernos, bonitos e atrativos. Esse é um efeito ligado ao varejo.

MV - A CDL-POA tem conexões com entidades em todo o Estado. Qual é o efeito para o setor?

Klein - Nos últimos anos, conseguimos algo inédito, que foi a união das entidades em torno de um propósito, que é melhorar a vida do consumidor e da comunidade. Queremos contribuir com a nossa expertise comercial. O varejo sente primeiro o impacto de mudanças. Procuramos oferecer visão e sugestão de várias ações que os órgãos públicos podem utilizar para minimizar problemas e também para serem mais assertivos na solução. Somos grandes incentivadores da educação financeira, com cursos gratuitos, para qualificar, tanto o consumidor como os pequenos lojistas. A FAC, que é a Faculdade de Comércio, também prepara quem está na operação.

MV - Como termina 2025 e o que esperar de 2026?

Klein - O varejo sofreu mais em 2025, com impactos negativos dos juros e inflação em alta. Chegamos no final do ano com inflação teoricamente controlada e tendência de queda na taxa de juros. Para 2026, sempre tentamos enxergar o copo meio cheio. Será um ano eleitoral, que pode ter estímulo por meio de políticas públicas, o que acaba impactando em liquidez no mercado e poderá gerar oportunidades para os varejistas.

MV - IA e pessoas: como deve ser essa combinação?

Klein - O grande desafio nos próximos anos será ter profissionais que consigam aliar inteligência emocional e humanização com IA. Uma boa experiência é fundamental para o consumidor sair de casa e ir ao ponto físico fazer as suas compras e resolver as suas demandas com mais assertividade e uma experiência cada vez mais positiva.