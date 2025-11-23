Loja Tela ganha 30 novas marcas no Praia de Belas Shopping

Um dos varejos inéditos no País, comandados pelo Sebrae-RS, está com nova temporada de marcas. É a Loja Tela, no Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre, com mix de produtos autorais gaúchos. Já estão à venda artigos em diferentes segmentos de 30 pequenas e microempresas, muitas que ainda não tinham experiência em ponto físico e muito menos em grandes complexos comerciais.

A Tela estreou no começo do ano. É a segunda rodada de produtores. A curadoria segue o Origens que Inspiram. Depois das 23 estreantes, em abril, agora são três dezenas de criadores, com mais diversidade. Segundo o Sebrae, "a proposta, além do aspecto estético, reflete processos criativos ligados à identidade, território e formas de viver, com potencial de integração ao cotidiano".

Os empreendedores são das regiões Metropolitana, Serra, Norte, Sul e Central. No mix, há roupas, calçados, alimentos e bebidas, cosméticos, acessórios, decoração e joias.

Coleções de moda têm diversidade e apostam em materiais recicláveis PATRICIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

"A Tela não colocou somente o varejo em movimento, mas consolidou esse modelo e gerou impactos concretos para as marcas", destaca Dani Machado, coordenadora de Projeto do Sebrae-RS, citando ainda que a loja ampliou a visibilidade, potencializou as vendas e fortaleceu a conexão e a criatividade por meio de colaborações, listou Dani. A exposição, cita a coordenadora, possibilitou aprendizados estratégicos para os empreendedores.

"A iniciativa se tornou uma referência para novas ações no setor e aumentou a régua de como se conectar com o consumidor final." Em paralelo à loja física, estão previstas parcerias e experiências que aproximam o público das marcas.

A nova coleção e as origens dos empreendimentos: