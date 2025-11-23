Loja Tela ganha 30 novas marcas no Praia de Belas Shopping

Um dos varejos inéditos no País, comandados pelo Sebrae-RS, está com nova temporada de marcas. É a Loja Tela, no Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre, com mix de produtos autorais gaúchos. Já estão à venda artigos em diferentes segmentos de 30 pequenas e microempresas, muitas que ainda não tinham experiência em ponto físico e muito menos em grandes complexos comerciais.
A Tela estreou no começo do ano. É a segunda rodada de produtores. A curadoria segue o Origens que Inspiram. Depois das 23 estreantes, em abril, agora são três dezenas de criadores, com mais diversidade. Segundo o Sebrae, "a proposta, além do aspecto estético, reflete processos criativos ligados à identidade, território e formas de viver, com potencial de integração ao cotidiano".
Os empreendedores são das regiões Metropolitana, Serra, Norte, Sul e Central. No mix, há roupas, calçados, alimentos e bebidas, cosméticos, acessórios, decoração e joias.
Coleções de moda têm diversidade e apostam em materiais recicláveis
PATRICIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
"A Tela não colocou somente o varejo em movimento, mas consolidou esse modelo e gerou impactos concretos para as marcas", destaca Dani Machado, coordenadora de Projeto do Sebrae-RS, citando ainda que a loja ampliou a visibilidade, potencializou as vendas e fortaleceu a conexão e a criatividade por meio de colaborações, listou Dani. A exposição, cita a coordenadora, possibilitou aprendizados estratégicos para os empreendedores.
"A iniciativa se tornou uma referência para novas ações no setor e aumentou a régua de como se conectar com o consumidor final." Em paralelo à loja física, estão previstas parcerias e experiências que aproximam o público das marcas.
A nova coleção e as origens dos empreendimentos:
- Agioia (Campo Bom)
- Alumnieé (Bento Gonçalves)
- Apiário Cambará (Cambará do Sul)
- Begô (Porto Alegre)
- Bonjour, Hi (Porto Alegre)
- Brinco de Azulejo (Porto Alegre)
- Cadê (Porto Alegre)
- Capolivo Azeites (Canguçu)
- Cós (Porto Alegre)
- De la Guardia (Santo Ângelo)
- Devolve Ideias (Porto Alegre)
- Fabiana Begnini (Porto Alegre)
- Flor de Tuna (Porto Alegre)
- Grandes Laços & Pecan Brasil (Carazinho)
- Hey Skin (Porto Alegre)
- Intenso Laticínios (Soledade)
- Julianna Fraccaro (Porto Alegre)
- Lander Biocosméticos (Porto Alegre)
- Lahum (Caxias do Sul)
- Nó em Pano (Caxias do Sul)
- Oui Velas (Porto Alegre)
- Raízes & Aromas (Porto Alegre)
- Shuffle (Pelotas)
- Mahaca (Porto Alegre)
- Tento (Santa Maria)
- V79 (Caxias do Sul)
- Vervá (Porto Alegre)
- Vibbe (Porto Alegre)
- Vinícola Campos de Cima (Itaqui)
- Vinícola Tramarin (Bento Gonçalves)
Uffa Mercado abre loja no Centro de Porto Alegre
Rede instalou a segunda unidade na Capital, após estrear na Protásio
PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
O Uffa Mercado abriu em uma das esquinas mais movimentadas do Centro Histórico. A filial está em operação desde o fim de outubro na esquina da avenida Alberto Bins com a rua Pinto Bandeira. A estreia da marca no mercado porto-alegrense ocorreu em maio deste ano, na avenida Protásio Alves esquina com Francisco Ferrer. Um dos fundadores da rede, Rodolfo Martins, confirma que há plano de ter mais lojas. "Temos previsão de mais quatro unidades em Porto Alegre em 2026", adianta Martins, ao Minuto Varejo. "Mas ainda não temos local e região definidas." A unidade do Centro tem entre 70 a 80 metros quadrados de área de venda. Foram abertos 14 empregos diretos. Ele comenta que "está satisfeito" com o desempenho da primeira unidade a ser aberta na Capital. Segundo um dos fundadores e principal gestor do Uffa, a rede fechará 2025 com oito novas filiais. Além das duas da Capital, as outras ficam em Passo Fundo, Cruz Alta (sede), Santa Rosa, Cachoeira do Sul, Palmeira das Missões e Santa Maria. O Uffa é enquadrado como loja de conveniência na classificação das atividades econômicas, por isso pode ter funcionamento por mais horas e dias da semana, mais restrito para supermercados, que precisam seguir convenções coletivas com trabalhadores que definem a abertura aos domingos e feriados. O mix tem produtos não perecíveis, pães, café, lanches e bebidas.
Catarinense Mundo Porto desembarca em Gramado
Loja abriu na avenidas das Hortênsias, com foco em segmentos que atuam com gastronomia
MUNDO NOVO/DIVULGAÇÃO/JC
A Mundo Porto abriu loja na cidade buscando mercados de atacado, hotéis e restaurantes. Entre as marcas vendidas, estão, por exemplo, a Le Creuset, Voluspa, Lenvie, Brinox e Strauss. Em nota, os empreendedores afirmam que buscam os "entusiastas da gastronomia e do design". A unidade, a segunda da marca - até agora só tinha em Pomerode (SC) -, estreou em meados de novembro na avenida das Hortênsias, 3999. O investimento superou R$ 1 milhão. "O espaço é o principal destino para as cerâmicas da Porto Brasil e se destaca por uma curadoria especial com mais de 2 mil itens", observa a direção da Novo Mundo. O sócio-administrador, Roberth Gustmann, concebeu a operação. "Viemos para revolucionar o atendimento a bares e restaurantes na região, com uma solução completa e opção de compras de marcas renomadas para casa", define Gustmann, em nota. A escolha do destino foi estratégica. "Gramado sempre foi um local importante para mim. Já tinha vários clientes e amigos na região", conta ainda o empresário. O varejista tem também duas lojas da DG Atacado, para hotéis e restaurantes, que ficam em Blumenau e Pomerode, e a Degust, varejo de alto padrão também em Blumenau.