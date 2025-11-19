Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 19 de Novembro de 2025 às 00:25

Black Friday gaúcha: tíquete maior e eletrônicos em alta

Lojas físicas lideram locais de compra dos consumidores do RS, diz pesquisa

/PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Patrícia Comunello
Espécie de pré-Natal para o varejo geral físico e grande data de consumo dos canais digitais, a Black Friday mostra cada vez mais força no lado do consumidor. Pesquisa da Federação Varejista do RS mapeou o comportamento dos gaúchos na edição que já está quase chegando - será na sexta-feira, 29 de novembro, mas que já está em ação em muitas frentes. A pesquisa com quase 400 pessoas de 55 cidades gaúchas mostrou que o tíquete deve ser maior que o de 2024 e que a cesta de produtos tem o peso de mix eletrônicos, diferentemente do país, cuja abrangência mostra moda e beleza mais fortes. O levantamento foi feito entre 30 de outubro e 7 de novembro. O tíquete médio no mercado do Estado deve ficar em R$ 1.286,84, 59% superior à média nacional, de R$ 808,00, apurada no estudo da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e Gauge, cita a federação regional. A pesquisa gaúcha indicou que 41,5% das pessoas pretendem gastar mais na Black Friday deste ano frente a de 2024. "O consumidor gaúcho está mais preparado, mais informado e mais disposto a investir na campanha", observa o presidente da entidade, Ivonei Pioner, que adverte também: "O público compara preços antecipadamente e transita com naturalidade entre canais físicos e digitais”. Para Pioner, na reta final do ano, a campanha vai "impulsionar o desempenho das lojas".
Para ficar de olho

 41,2% das pessoas não definiram o que vão comprar
 Smartphones (12,4%), eletrodomésticos (11,6%) e eletroportáteis (8,5%) lideram na intenção de compra dos gaúchos. 
 68% das pessoas esperam descontos acima de 30% e acompanham preços com antecedência. 
 40,2% das compras serão em lojas físicas (54,6% no comércio local), e 39,7% em sites.
 Forma de pagamento: cartão de crédito (43,3%) e Pix (27,3%) 
 Jovens serão mais influenciados por redes sociais e adultos se focam em valor (30 a 54 anos) e lojas físicas e pagamento à vista (mais de 55 anos).
 Mulheres pesquisam em mais canais e gastam mais; homens buscam tecnologia e compram mais itens.

No ponto

Ponto abriu na Alameda Bom Fim com 3,3 metros quadrados de área de venda

/PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Qual é a menor loja de Porto Alegre? A coluna encontrou uma forte candidata. Na charmosa Alameda Bom Fim, em Porto Alegre, fica a Comida y Amor, com pouco mais de três metros quadrados. No espaço diminuto de venda, fica o negócio comandado por duas irmãs estudantes de Medicina. "Eu sou diabética e minha irmã celíaca. A gente tinha essa dor de não ter opções em Porto Alegre", conta Laura Fernandes Xavier, que se divide entre as aulas da faculdade, a exemplo da irmã Luiza, e o atendimento na lojinha aberta em 1º de novembro. "São todos produtos sem glúten, açúcar e lactose", detalha a sócia do Comida y Amor. Laura explica que o negócio surgiu em 2020, mas apenas no digital. A marca é uma referência à mãe, Maralice, que é uruguaia, como a avó. A área de venda, com o balcão dos produtos, ocupa 3,3 m2. O estoque, ao fundo, soma 2,2 m2. O total chega a 5,5 m2. Na nova fase da loja, um novo sócio ingressou, o economista Gustavo Peres.

Azeite gaúcho atrai atenção internacional

Lauro e Pérola estarão em encontro em Porto Alegre nesta sexta-feira

/MARCELLO PEÇANHA/DIVULGAÇÃO/JC
"Muitos consumidores ainda não sabem que o azeite nacional tem reconhecimento internacional e que o Rio Grande do Sul é referência em qualidade", avisa a sommelier e chef de cozinha Pérola Polillo, que estará em evento nesta sexta-feira, em Porto Alegre, ao lado de um dos maiores experts em azeite no mundo, o italiano Antonio Lauro. "Cerca de 75% do azeite brasileiro vem do Rio Grande do Sul. Por isso, o Estado é sempre destaque nas premiações", observa a sommelier. Lauro é presidente do Extra Virgin Olive (EVO) Oil International Olive Oil Competition (IOOC Italy). A dupla estará em encontro na loja da Estância das Oliveiras, no Cais Embarcadero, no Centro Histórico da Capital. "O EVO IOOC é hoje o campeonato mais valorizado do setor. Ganhar uma medalha lá tem um peso enorme", destaca a sommelier. O campeonato é em Palmi, na Calábria, na Itália, e segue protocolos técnicos rigorosos. Será a primeira vez de Lauro em Porto Alegre. Nos últimos dez anos, azeites gaúchos somaram mais de 100 medalhas no EVO IOOC, entre eles Prosperato, Estância das Oliveiras, De'Vir e Milonga. A próxima edição do campeonato será em maio de 2026. 

Coluna de segunda

O futuro presidente da CDL-POA, Carlos Klein, fala das novidades que a entidade prepara para 2026 e da revitalização da sede no Centro da Capital

