 A Aramis abriu no Gravataí Shopping, e a Bacio di Latte, na avenida Nilo Peçanha, na Capital.

 A Amazon oferta quase 800 vagas entre centro de distribuição (CD) e estações de entrega no Rio Grande do Sul, para dar conta da demanda de entregas da Black Friday.

 A Shopee bateu novo recorde em data dupla, agora em 11.11 (dia 11 do mês 11). A plataforma, de Singapura, vendeu 20 milhões de itens, mais que a Black Friday de 2024 e outras datas duplas. Categorias com mais crescimento frente ao 11.11 do ano passado: computadores e Acessórios (120%), eletrodomésticos (60%), mercado (20%) e esportes e fitness (20%).

 O SindilojasPOA promove o Café com Lojistas, com Beta Alvarez, executiva de gestão de pessoas, que abordará Gestão de equipes para vendas no varejo, amanhã na rua dos Andradas, 1234, 9° andar, na Capital. Inscrições pelo sindilojaspoa.com.br.

 O Viamão Center Mall, liderado pelo Villas Boas Investimentos Imobiliários, deve ser concluído até dezembro, na RS-040, na área onde já estão Havan, Fort, Cassol Centerlar, Cobasi e São João. O foco do complexo é gastronomia e há vagas para operações como sushi, cervejaria e hamburgueria.