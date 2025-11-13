Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 13 de Novembro de 2025 às 17:35

Comércio gaúcho tem segundo mês de alta em volume de vendas

Atacarejos foram mais uma vez líderes em percentual de crescimento no comércio gaúcho

Atacarejos foram mais uma vez líderes em percentual de crescimento no comércio gaúcho

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
O varejo gaúcho registrou o segundo mês seguido de alta no volume de vendas. A mais recente Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou que o setor teve elevação de 0,9% em setembro frente a agosto. O percentual ficou muito próximo ao verificado em agosto frente a julho no Rio Grande do Sul, quando o avanço ficou em 1%. 
O varejo gaúcho registrou o segundo mês seguido de alta no volume de vendas. A mais recente Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou que o setor teve elevação de 0,9% em setembro frente a agosto. O percentual ficou muito próximo ao verificado em agosto frente a julho no Rio Grande do Sul, quando o avanço ficou em 1%. 
No conceito ampliado, que agrega veículos, materiais de construção e atacarejos (atacados com venda para consumidor final), a alta foi maior, de 2,7%, a terceira maior entre as unidades da federação, segundo o IBGE.
No Brasil, o desempenho foi pior, na média. No geral, o setor teve queda de 0,3% no volume comercializado e 0,2% no ampliado frente a agosto. 
No confronto com setembro de 2024, o Estado registrou aumento de 3,1% na maioria dos segmentos, de combustíveis, supermercado, farmácias a itens como vestuário e eletromóveis. Já no ampliado a elevação alcançou 5,1%. O Brasil teve alta de 0,8% no restrito, com mais segmentos, e de 1,1% no ampliado. 
Atacarejos foram o grande destaque nas categorias, com alta de 24% no volume em setembro em relação ao mesmo mês do ano passado. No ano, o formato de autosserviço, que vem expandindo fisicamente com as lojas, vem puxando a venda no setor. Nos supermercados e hipermercados, a alta foi de 2,2%.     
Em itens de consumo mais cotidiano, combustíveis mostram elevação acima do que vinha sendo registrado. A demanda aumentou, em volume, 6,7%, mesmo nível de outros itens para demanda doméstica. Farmácias tiveram avanço de 2,6%, e móveis e eletrodomésticos, de 1,2%.
Já as quedas foram verificadas em equipamentos e materiais para escritório (-15,8%), veículos (-5,8%), livros e revistas (-4,7%) e vestuário - roupas e calçados (-3,8%). Materiais de construção ficaram estáveis, sem crescimento (0%), mas interrompendo sequência de fortes quedas nas vendas do setor.
Varejos de materiais e carros sofrem com os juros altos, que vêm se mantendo, como a Selic, em 15% ao ano, e inadimplência, que bate recordes mês a mês entre consumidores gaúchos. A PMC não abre dados por segmento para comparação com o mês anterior, neste caso, com agosto.
Detalhes importantes: a PMC não tem comparação por segmentos frente ao mês anterior e capta desempenho de empresas acima de 200 funcionários.   

Notícias relacionadas