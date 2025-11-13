Comércio gaúcho tem segundo mês de alta em volume de vendas

varejo gaúcho registrou o segundo mês seguido de alta no volume de vendas. A mais recente Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou que o setor teve elevação de 0,9% em setembro frente a agosto. O percentual ficou no volume de vendas. A mais recente, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou que o setor teve. O percentual ficou muito próximo ao verificado em agosto frente a julho no Rio Grande do Sul, quando o avanço ficou em 1%.

No conceito ampliado, que agrega veículos, materiais de construção e atacarejos (atacados com venda para consumidor final), a alta foi maior, de 2,7%, a terceira maior entre as unidades da federação, segundo o IBGE.

No Brasil, o desempenho foi pior, na média. No geral, o setor teve queda de 0,3% no volume comercializado e 0,2% no ampliado frente a agosto.

No confronto com setembro de 2024, o Estado registrou aumento de 3,1% na maioria dos segmentos, de combustíveis, supermercado, farmácias a itens como vestuário e eletromóveis. Já no ampliado a elevação alcançou 5,1%. O Brasil teve alta de 0,8% no restrito, com mais segmentos, e de 1,1% no ampliado.

Atacarejos foram o grande destaque nas categorias, com alta de 24% no volume em setembro em relação ao mesmo mês do ano passado. No ano, o formato de autosserviço, que vem expandindo fisicamente com as lojas, vem puxando a venda no setor. Nos supermercados e hipermercados, a alta foi de 2,2%.

Em itens de consumo mais cotidiano, combustíveis mostram elevação acima do que vinha sendo registrado. A demanda aumentou, em volume, 6,7%, mesmo nível de outros itens para demanda doméstica. Farmácias tiveram avanço de 2,6%, e móveis e eletrodomésticos, de 1,2%.

Já as quedas foram verificadas em equipamentos e materiais para escritório (-15,8%), veículos (-5,8%), livros e revistas (-4,7%) e vestuário - roupas e calçados (-3,8%). Materiais de construção ficaram estáveis, sem crescimento (0%), mas interrompendo sequência de fortes quedas nas vendas do setor.

Varejos de materiais e carros sofrem com os juros altos, que vêm se mantendo, como a Selic, em 15% ao ano, e inadimplência, que bate recordes mês a mês entre consumidores gaúchos. A PMC não abre dados por segmento para comparação com o mês anterior, neste caso, com agosto.

Detalhes importantes: a PMC não tem comparação por segmentos frente ao mês anterior e capta desempenho de empresas acima de 200 funcionários.