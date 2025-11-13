Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 13 de Novembro de 2025 às 14:23

Compras em bandeiras da Renner garantem recursos para projetos com mulheres

Compras de produtos de bandeiras, como Ashua e Renner, vão reforçar caixa para projeto

PATRICIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Clientes que comprarem até esta sexta-feira (14) produtos nas bandeiras Renner, Ashua e Youcom, em moda, e na Camicado, vão garantir recursos para iniciativas que ajudam mulheres. A ação integra o projeto Todas Avançam Juntas, que destina parte da receita das compras nas bandeiras para ações sociais do Instituto Lojas Renner (ILR), sustentado pela Lojas Renner.
Segundo a maior varejista de moda do Brasil, "o ILR atua na inserção e permanência de mulheres no mercado de trabalho e no desenvolvimento social das comunidades do entorno da empresa".
Pelo programa, 5% da receita líquida das vendas em lojas físicas e pelo e-commerce da Renner e Ashua serão direcionados aos projetos. Na Youcom, valem apenas as compras nos canais digitais. A Camicado prevê que compras nesta sexta-feira também na plataforma online revertem para o Todas Avançam Juntas
Realize CFI, financeira da companhia, irá doar 1% das vendas “on us” dos cartões CCR e Meu Cartão, nos dias 13 e 14.
 
"O ILR já investiu mais de R$ 100 milhões em iniciativas de impacto", informa a companhia.

