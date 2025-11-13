Decreto que limita taxa para vales anima supermercadistas

O setor supermercadista teve uma boa notícia no fim de 2025, enquanto tenta administrar maior concorrência do setor e também efeitos de inflação na rede de clientes. Uma antiga reivindicação acaba de ser resolvida em decreto do governo federal que limitou a taxa cobrada de emissores de cartões alimentação e refeição, que são benefícios repassados a funcionários por empregadores. Somente no setor supermercadista, a estimativa é que os plásticos movimentem R$ 30 bilhões em gastos pelo País. "Agora tem uma taxa máxima de 3,6%", comentou o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Lindonor Peruzzo Junior, ontem ao apresentar também como vai ser o evento do Carrinho Agas, com as principais premiações do setor, de homenageados a fornecedores. O Carrinho será entregue no dia 17 no Grêmio Náutico União, na Capital. O limite para a taxa dos cartões, bem abaixo de 10% que vinham sendo aplicados, segundo Peruzzo Jr, como padrão, foi definida no decreto 12.712, de 11 de novembro, que alterou decreto de 2021. A regra atinge o Programa de Alimentação do Trabalhador. "O valor ficou mais justo. Além disso, o prazo é de 15 dias para pagar os supermercadistas, que poderão também passar os cartões em qualquer maquininha", destaca o dirigente.
Sobre o fim de ano, Peruzzo Jr projeta alta de 5% a 10% nas lojas, entre Black Friday e Natal. "A Black Friday foi adotada pelo setor", cita ele. Mas o supermercadista admite que o ano não foi fácil para o setor, que sente impactos da inflação para a renda e também preços, como o café, que registrou menor oferta e foi um dos produtos que disparou desde a segunda metade de 2024 nos custos e para os clientes também, quase dobrando de preço. "O consumidor têm menos dinheiro no bolso e tem a concorrência das bets e a conta dos consignados para ser paga", listou Peruzzo Junior, desde agosto no comando da entidade. "A gente tem a inflação, mas deflação, como no arroz e outras commodities". Ele citou que a entidade terá um profissional de economia para fazer apuração de dados e análises. Peruzzo Jr adiantou que a entidade prepara projeto para levar à Assembleia Legislativa e que proporá limites na lista de mercadorias à venda, com foco mais em produtos ligados à saúde e higiene pessoal. "Cada um no seu quadrado", avisou o supermercadista.
Temporada de fim de ano combina sorteios e brindes que podem influenciar a decisão de onde o consumidor vai resolver os presentes ou outros motivos de gasto no Natal. No Rio Grande do Sul, shopping centers de diferentes portes e localizações estão colocando em ação as campanhas, com mínimo de gastos para concorrer a prêmios. A coluna começa a trazer serviço com o que os empreendimentos estão anunciando. O Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre, tem promoção de 1º a 24 de dezembro, com sorteio de um Hyundai Palisade. Para compras acima de R$ 700,00, e brinde de Panettone Pati Piva. O Shopping Total tem a Chegada do Papai Noel no dia 28 de novembro, às 18h, no Largo Cultural e depois faz campanha promocional ligada a compras. O BarraShoppingSul, tem campanha com número da sorte a cada compra de R$ 300,00, que concorrem a dois automóveis Haval H6 HEV. A cada R$ 800,00, o cliente ganha Panettone Bacio di Latte Cioccolato 700g, um por CPF (clientes Green, Silver e Gold) e dois (Platinum). A rede Bourbon, do Grupo Zaffari, terá, de 28 de novembro a 30 de dezembro, a campanha com troca de notas a partir de R$ 650,00, por panetone Três Chocolates Zaffari e número da sorte para concorrer em sorteio de apartamento de dois dormitórios e um BYD Yuan Pro 2026. Em Canoas, o ParkShopping estreia amanhã campanha que prevê que compras acima de R$ 250,00 garantem um Panettone Bacio di Latte, de 700g, com um por CPF, e número para sorteio de veículo GWM Haval. No Canoas Shopping, cada R$ 350,00 gastos rende número da sorte para concorrer ao sorteio de um Chevrolet Tracker 1.0 Turbo.
> A Doce Docê desembarca no Boulevard Assis Brasil, em Porto Alegre.
> CDL-POA 1: a Feira do Livro de Porto Alegre vai até domingo e a boa notícia: a inflação dos livros desacelerou na Capital e Região Metropolitana, apontou a CDL POA. Levantamento mostra alta (sim, teve aumento) de 2,9% em 12 meses, de outubro de 2024 a setembro de 2025, abaixo do IPCA cheio na RMPA, que ficou em 4,4%. Outro detalhe anotado pelo economista-chefe da entidade, Oscar Frank: desde julho, livros têm reajustes inferiores frente ao geral de bens e serviços, "algo que não acontecia há quase três anos".
> CDL-POA 2: o Indicador de Inadimplência da entidade renovou máximas históricas em outubro. Pessoas físicas registram 35,79% de atrasos no Estado, e 36,58% em Porto Alegre. Todas as taxas são as maiores da série iniciada em fevereiro de 2022. São 3,07 milhões de CPFs gaúchos negativados no Estado e 393 mil na Capital. Entre empresas, mais recorde de atrasados: 16,72% na abrangência estadual e 17,48% na base porto-alegrense.
> O SindilojasPOA promove em 18 de novembro o Café com Lojistas, com Beta Alvarez, executiva de gestão de pessoas, que abordará Gestão de equipes para vendas no varejo, das 8h30 às 10h30, na rua dos Andradas, 1234, 9° andar, na Capital. Inscrições pelo sindilojaspoa.com.br.
A coluna vai mostrar indicadores sobre o que a Black Friday já movimenta de expectativas do comércio e de consumidores, bem antes da sexta-feira "oficial, em 28 de novembro.