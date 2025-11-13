Decreto que limita taxa para vales anima supermercadistas

O setor supermercadista teve uma boa notícia no fim de 2025, enquanto tenta administrar maior concorrência do setor e também efeitos de inflação na rede de clientes. Uma antiga reivindicação acaba de ser resolvida em decreto do governo federal que limitou a taxa cobrada de emissores de cartões alimentação e refeição, que são benefícios repassados a funcionários por empregadores. Somente no setor supermercadista, a estimativa é que os plásticos movimentem R$ 30 bilhões em gastos pelo País. "Agora tem uma taxa máxima de 3,6%", comentou o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Lindonor Peruzzo Junior, ontem ao apresentar também como vai ser o evento do Carrinho Agas, com as principais premiações do setor, de homenageados a fornecedores. O Carrinho será entregue no dia 17 no Grêmio Náutico União, na Capital. O limite para a taxa dos cartões, bem abaixo de 10% que vinham sendo aplicados, segundo Peruzzo Jr, como padrão, foi definida no decreto 12.712, de 11 de novembro, que alterou decreto de 2021. A regra atinge o Programa de Alimentação do Trabalhador. "O valor ficou mais justo. Além disso, o prazo é de 15 dias para pagar os supermercadistas, que poderão também passar os cartões em qualquer maquininha", destaca o dirigente.

Sobre o fim de ano, Peruzzo Jr projeta alta de 5% a 10% nas lojas, entre Black Friday e Natal. "A Black Friday foi adotada pelo setor", cita ele. Mas o supermercadista admite que o ano não foi fácil para o setor, que sente impactos da inflação para a renda e também preços, como o café, que registrou menor oferta e foi um dos produtos que disparou desde a segunda metade de 2024 nos custos e para os clientes também, quase dobrando de preço. "O consumidor têm menos dinheiro no bolso e tem a concorrência das bets e a conta dos consignados para ser paga", listou Peruzzo Junior, desde agosto no comando da entidade. "A gente tem a inflação, mas deflação, como no arroz e outras commodities". Ele citou que a entidade terá um profissional de economia para fazer apuração de dados e análises. Peruzzo Jr adiantou que a entidade prepara projeto para levar à Assembleia Legislativa e que proporá limites na lista de mercadorias à venda, com foco mais em produtos ligados à saúde e higiene pessoal. "Cada um no seu quadrado", avisou o supermercadista.