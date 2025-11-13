Natal movimenta campanhas em shopping centers gaúchos

Temporada de fim de ano combina sorteios e brindes que podem influenciar a decisão de onde o consumidor vai resolver os presentes ou outros motivos de gasto no Natal. No Rio Grande do Sul, shopping centers de diferentes portes e localizações estão colocando em ação as campanhas, com mínimo de gastos para concorrer a prêmios. A coluna começa a trazer serviço com o que os empreendimentos estão anunciando. O Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre, tem promoção de 1º a 24 de dezembro, com sorteio de um Hyundai Palisade. Para compras acima de R$ 700,00, e brinde de Panettone Pati Piva. O Shopping Total tem a Chegada do Papai Noel no dia 2 8 de novembro , às 18h , no Largo Cultural e depois faz campanha promocional ligada a compras. O BarraShoppingSul, tem campanha com número da sorte a cada compra de R$ 300,00, que concorrem a dois automóveis Haval H6 HEV . A cada R$ 800,00, o cliente ganha Panettone Bacio di Latte Cioccolato 700g, um por CPF (clientes Green, Silver e Gold) e dois (Platinum). A rede Bourbon, do Grupo Zaffari, terá, de 28 de novembro a 30 de dezembro, a campanha com troca de notas a partir de R$ 650,00, por panetone Três Chocolates Zaffari e número da sorte para concorrer em sorteio de apartamento de dois dormitórios e um BYD Yuan Pro 2026. Em Canoas, o ParkShopping estreia amanhã campanha que prevê que compras acima de R$ 250,00 garantem um Panettone Bacio di Latte, de 700g , com um por CPF, e número para sorteio de veículo GWM Haval . No Canoas Shopping, cada R$ 350,00 gastos rende número da sorte para concorrer ao sorteio de um Chevrolet Tracker 1.0 Turbo.