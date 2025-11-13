No Ponto: Doce Docê, inflação dos livros, inadimplência, Shopee e Café com Lojistas

> A Doce Docê desembarcou no Boulevard Assis Brasil, na Zona Norte de Porto Alegre.

> CDL-POA 1: a Feira do Livro de Porto Alegre vai até domingo e a boa notícia: a inflação dos livros desacelerou na Capital e Região Metropolitana, apontou a CDL POA. Levantamento mostra alta (sim, teve aumento) de 2,9% em 12 meses, de outubro de 2024 a setembro de 2025, abaixo do IPCA cheio na RMPA, que ficou em 4,4%. Outro detalhe anotado pelo economista-chefe da entidade, Oscar Frank: desde julho, livros têm reajustes inferiores frente ao geral de bens e serviços, "algo que não acontecia há quase três anos".

> CDL-POA 2: o Indicador de Inadimplência da entidade renovou máximas históricas em outubro. Pessoas físicas registram 35,79% de atrasos no Estado, e 36,58% em Porto Alegre. Todas as taxas são as maiores da série iniciada em fevereiro de 2022. São 3,07 milhões de CPFs gaúchos negativados no Estado e 393 mil na Capital. Entre empresas, mais recorde de atrasados: 16,72% na abrangência estadual e 17,48% na base porto-alegrense.

> A Shopee bateu novo recorde em data dupla, agora em 11.11 (dia 11 do mês 11). A plataforma, de Singapura, vendeu 20 milhões de itens, mais que a Black Friday de 2024 e outras datas duplas. Categorias com mais crescimento frente ao 11.11 do ano passado: c omputadores e Acessórios (120%), eletrodomésticos (60%), mercado (20%) e esportes e fitness (20%).