Gestão de Equipes estará em pauta no Café com Lojistas, no SindilojasPOA

O SindilojasPOA promove em 18 de novembro mais uma edição do Café com Lojistas, que, desta vez, aborda um tema muito crucial para a reta de fim de ano, entre campanhas de Black Friday e Natal. O evento vai abordar Gestão de equipes para vendas no varejo, com encontro das 8h30 às 10h30, na sede da entidade (r ua dos Andradas, 1234, 9° andar) , no Centro Histórico da Capital.

Beta Alvarez, executiva de gestão de pessoas e conselheira, vai apresentar estratégias de liderança com propósito e orientações sobre como criar uma cultura de alta performance dentro das equipes. Em nota, ela diz que "o papel do líder vai além de gerenciar resultados: é construir um ambiente em que as pessoas se sintam valorizadas e capazes".