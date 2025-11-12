Comida y Amor, a loja minúscula comandada por futuras médicas que vende doces sem glúten e açúcar

Qual é a menor loja de Porto Alegre? A coluna Minuto Varejo encontrou uma forte candidata. Na charmosa Alameda Bom Fim, no miolo de um dos bairros mais tradicionais de Porto Alegre, fica a Comida y Amor, que tem área de venda de pouco mais de três metros quadrados. No espaço diminuto, cabe um negócio com grande propósito, comandado por duas jovens irmãs que, em breve, estarão cuidando da saúde de muita gente.

VÍDEO: Como é a pequena Comida y Amor, em Porto Alegre

"Eu sou diabética e minha irmã celíaca. A gente tinha essa dor de não ter opções em Porto Alegre", conta Laura Fernandes Xavier, que se divide entre as aulas na faculdade de Medicina, a exemplo da irmã Luiza, e o atendimento na lojinha aberta em 1º de novembro na galeria.

"São todos produtos sem glúten, açúcar e lactose. Tem bombons, barras recheadas, trufas e granola low carb", detalha a sócia do Comida y Amor. Laura explica que o negócio surgiu em 2020, mas apenas no canal digital. A marca é uma referência à mãe, Maralice, que é uruguaia, como a avó.

A coluna propôs que a empreendedora medisse o tamanho do ponto. A área de venda, que é o que as pessoas enxergam e que tem a abertura com o balcão com produtos, tem 3,3 metros quadrados. O estoque, ao fundo, soma 2,2 metros quadrados. O total chega a 5,5 metros quadrados.

Laura diz que a produção é feita no andar superior do edifício. Segundo ela, o movimento de compra dos quitutes está maior do que apenas no digital. Para estrear na nova fase do Comida y Amor, um novo sócio ingressou no negócio, o economista Gustavo Peres.

Em breve, as irmãs estarão diplomadas. Nos planos, está seguir se dividindo entre a rotina de assistência e os doces que também estão conectados com cuidados. "É uma área de saúde bem legal. Já pensei em atuar com esse segmento", adianta Laura, à coluna,