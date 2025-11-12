Cada vez mais premiado, RS recebe presidente do maior campeonato mundial de azeite

Será que os gaúchos têm noção da fama que os azeites produzidos no Rio Grande do Sul vêm conquistando? "Muitos consumidores ainda não sabem que o azeite nacional tem reconhecimento internacional e que o Rio Grande do Sul é referência em qualidade”, avisa a sommelier e chef de cozinha Pérola Polillo, que estará em evento em Porto Alegre, ao lado de um dos maiores experts em azeite no mundo, o italiano Antonio Lauro.

"Cerca de 75% do azeite brasileiro vem do Rio Grande do Sul. Por isso, o Estado é sempre destaque nas premiações”, observa a sommelier.

Lauro é presidente do Extra Virgin Olive (EVO) Oil International Olive Oil Competition (IOOC Italy), que tem concorrentes de olivais gaúchos. A dupla vai estar em encontro com produtores e jornalistas em 21 de novembro na loja da Estância das Oliveiras, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

Pérola, que é uma das maiores especialistas em azeite no Brasil e jurada do EVO IOOC desde 2021, explica que a atividade busca aproximar o consumidor e os produtores locais das dinâmicas do campeonato e destacar a crescente relevância dos azeites gaúchos no cenário mundial.

"Cerca de 75% do azeite brasileiro vem do Rio Grande do Sul", destaca Pérola PÉROLA POLILLO/ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC



“O EVO IOOC é hoje o campeonato mais valorizado do setor. Ganhar uma medalha lá tem um peso enorme”, destaca a sommelier. “O Brasil tem uma relação muito forte com o evento, e muitos produtores gaúchos participam desde o início", cita ela. “O. Ganhar uma”, destaca a sommelier. “O Brasil tem uma relação muito forte com o evento, e muitos produtores gaúchos participam desde o início", cita ela.

No evento na Capital, haverá degustação de rótulos premiados, como o da Estância das Oliveiras, além de exemplares internacionais classificados como Best in Class (melhores das categorias), na edição 2024, do EVO IOOC.



O campeonato, que ocorre em Palmi, na Calábria, no sul da Itália, é reconhecido por seus protocolos técnicos rigorosos, desde a seleção dos jurados até a metodologia de análise sensorial e pontuação. Mais de 750 rótulos são avaliados a cada edição por 18 jurados internacionais.



“A ideia é educar o público brasileiro sobre a importância dessas avaliações", cita Pérola, sobre a agenda que trará Lauro a Porto Alegre pela primeira vez.



Nos últimos dez anos, azeites gaúchos somaram mais de 100 medalhas no EVO IOOC, com destaque para marcas como Prosperato, Estância das Oliveiras, De’Vir e Milonga.

A próxima edição do campeonato será em maio de 2026, em Palmi. Pérola representará o Brasil como única jurada da América do Sul no painel internacional.