Farmácias Associadas bate recorde em negócios em feira da rede

Uma das redes gaúchas de farmácias que segue conceito associativo bateu recorde em mostra recente que faz a conexão das operações com fornecedores, tanto de medicamentos e linhas cosméticas e higiene pessoal, como com equipamentos. A Farmácias Associadas somou R$ 127 milhões, alta de 16% nos valores negociados na Feira de Negócios que ocorreu em Gramado, na Serra Gaúcha.

Em nota, a rede diz que foi "o maior volume de vendas da sua história". No evento, em outubro, uma das vantagens foi acessar negociações para obter mais descontos em preços. Na linha própria de produtos, as vendas somaram R$ 3,8 milhões, 52% mais que a meta de R$ 2,5 milhões.

“A marca própria da Farmácias Associadas foi desenvolvida para oferecer produtos que atendam às necessidades dos consumidores a preços competitivos”, explica Ben Hur de Oliveira, presidente da rede.

Na mostra, estavam expositores e empresários de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. A Associadas tem 1,8 mil lojas e mais de 12 mil empregos diretos. A rede projeta chegar a 2,1 mil farmácias em 2026.