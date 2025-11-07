Lojas Renner cresce em vendas e lucro no 3º trimestre, mas clima 'esfriou' desempenho

O clima literalmente esfriou a escalada de bom desempenho que a maior varejista de moda do Brasil, a gaúcha Lojas Renner, vinha mostrando em 2025. Mesmo registrando alta em receita, vendas em mesmas lojas e lucro - três indicadores decisivos para medir o nível das entregas -, a companhia derrapou em uma variável difícil de domar, admite o comando da companhia, e que está cada vez mais volátil: a temperatura, como o “friozinho” prolongado que o Sul e Sudeste experimentaram no terceiro trimestre deste ano.

Considerando que o Brasil está no centro do mundo na discussão ambiental por ser sede da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima Conferência do Clima (COP), que vai de segunda-feira (10) a 21 de novembro em Belém, no Pará, o efeito para a Renner e outras do setor (das pequenas às grandes) sugere que a variável está mais na moda do que nunca na hora de conduzir o negócio e tomar decisões.

“Como as temperaturas ficaram mais frias no Sul e Sudeste, acabamos optando por não produzir mais para não corrermos o risco de ter muita sobra”, explicou o CEO da Renner, Fabio Faccio, em conversa com a coluna Minuto Varejo nesta sexta-feira (7), um dia depois da divulgação do balanço do período recente.

A conduta atinge um dos componentes mais vitais para uma operação - o nível e custo de estoque, que, mal gerenciado, compromete margens, que veio, no conceito de margem bruta, acima no trimestre e no ano - 55,7% (tri) e 57,1% (janeiro a setembro).

“Este ano a gente teve um outono mais normalizado, o que ajudou bastante o segundo trimestre. Vendemos antecipadamente grande parte dos produtos invernais, ocasionando um pouco de perda de venda no terceiro trimestre”, relaciona o executivo.

A coluna perguntou ao CEO se faltou meteorologista na companhia para ajudar na leitura de futuro, e a resposta foi: “Seria ótimo se a gente tivesse alguém que pudesse prever o clima. Ninguém tem essa evidência do clima hoje, que tem sido muito errático”.

Sem esse oráculo do tempo, as equipes de criação, produção e logística terão de ter mais habilidade para produzir ao longo da coleção, ante mudanças que afetam o consumo, ou seja, a demanda de vestuário. “Em um tempo muito curto, podendo ajustar as nossas coleções", indica Faccio.

O principal executivo da Lojas Renner observa que foram feitos ajustes no segundo trimestre, ante um outono que se mostrava mais frio. “Vimos que poderia faltar estoque para o inverno”, cita ele.

A decisão de não ofertar mais itens para a primavera, que não seguiu a “normalidade” da estação - clima mais ameno e já aquecendo -, cobrou seu preço. A receita líquida ficou em R$ 3,07 bilhões, 4,2% acima do mesmo trimestre de 2024. Segundo Faccio poderia ter sido dois a três pontos mais alta.

“Seria ótimo se tivesse alguém que pudesse prever o clima", diz Faccio, citando que desafio é ajuste rápido PATRICIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

As Same Store Sales (SSS, no inglês, para vendas nas mesmas lojas) avançaram 3,1% - no terceiro trimestre de 2024, a alta havia sido de 11,5% -, e o lucro líquido foi de R$ 279,4 milhões, avanço de 9,4% no confronto com o mesmo tri do ano passado. Ao analisar essas entregas, Faccio preferiu concentrar a atenção no conjunto da “obra”.

“Temos um bom ano. Estamos crescendo 11,6% em nove meses. Se a gente somar os dois últimos trimestres (2º e 3º), que compõem a coleção de outono e inverno, são 11,5% acima de todo o mercado e dos concorrentes diretos, além de crescimento na margem bruta, com geração de caixa livre de R$ 473 milhões", perfilou o executivo.

Faccio avalia que as coleções do portfólio da companhia “têm sido bem aceitas”, com performance superior nas praças mais quentes, contrapondo o efeito do frio (menor oferta este ano) nas demais. Só que “as demais” são justamente as mais representativas no total das vendas, juntando parte de Sudeste, o total do Sul e Uruguai e Argentina. A companhia não abre dados por região.

“Mesmo perdendo a oportunidade de venda, foi um bom trimestre, mas poderia ter tido ainda melhor”, admite o executivo. “A perspectiva é positiva para a frente”, aposta Faccio.

Para tentar se adaptar à imprevisibilidade das estações, o CEO diz que foram adotados "pontos de decisões em janelas mais curtas de tempo” sobre as coleções. “Adivinhar o tempo está ficando cada vez mais difícil. Trocamos para um modelo cada vez mais flexível e ajustável para isso”, explica o principal gestor da corporação: “Para poder produzir um pouquinho mais e perder um pouco menos dessa oportunidade de venda”.

O mercado, claro, compara desempenhos com as concorrentes mais diretas. A C&A teve alta de 8,1% no SSS, mais que o dobro da Renner, mas aquém do 3º trimestre de 2024 ante 2023 (alta de 18,9%). Já a receita líquida ficou em R$ 1,84 bilhão, mas com avanço menor, de 2,3%, efeito da descontinuidade na venda de eletrônicos. A holandesa teve alta de 62,2% no lucro (R$ 69,5 milhões). A Riachuelo cresceu 7,1% em SSS e teve alta de 6,6% em receita, chegando a R$ 2,45 bilhões, e 63% no lucro líquido, que ficou em R$ 74 milhões.

Faccio reforça que os números do ano mostram mais vitalidade da Renner frente às outras. “Crescemos muito mais do que o mercado como um todo.” Ele cita que parte do resultado dos concorrentes está ligada ainda a outras condições, como troca de coleções e mesmo de perfil de produtos.

Faccio avalia que o setor de vestuário tem desempenho “bem positivo” em relação a outros segmentos, que estariam sofrendo com a conjuntura adversa, com juros altos (o Banco Central manteve a Selic em 15% ao ano) e uma inadimplência recorde. "O setor continua crescendo. Isso mostra solidez e consistência, tanto da nossa empresa quanto de outras do setor”, valoriza o CEO.

Ashua, fechada no Praia de Belas Shopping para entrada da H&M, virou corner na filial Renner PATRICIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Sobre a reta final de 2025, o executivo lembra que “80% das vendas ainda não aconteceram”, pois se concentram na demanda da Black Friday e do Natal.

Acertos nas coleções serão cada vez mais decisivos. A concorrência vai aumentar. A sueca H&M entrou no mercado interno em agosto. No Rio Grande do Sul, a gigante global vai abrir as duas primeiras unidades nos dois shopping centes do grupo Iguatemi - Iguatemi Porto Alegre e Praia de Belas -, em 2026.

Na disputa pela venda, Faccio aposta que “o consumidor sempre vai optar pela melhor relação custo-benefício, o que nos marca positivamente". Ele cita que o NPS ( Net Promoter Score), que mede a fidelidade do cliente, foi recorde justamente no terceiro trimestre. "Recentemente, a Renner foi reconhecida como a marca de moda mais amada do Brasil", acrescenta.

Na linha de frente das operações, a varejista informou que abriu 18 das 30 a 37 novas projetadas para 2025.

A coluna questionou o CEO sobre o futuro da Ashua, segmento de roupas plus size, que teve fechamento de filial no Praia de Belas - justamente para abrir espaço para a entrada da H&M no empreendimento. Faccio destacou que a bandeira tem canais diversos, do digital (onde começou) a lojas próprias e espaços dentro de unidades da bandeira Renner. Hoje são 18 lojas e 49 corners.