Publicada em 02 de Novembro de 2025 às 12:02

Fundado por amigos, Oak's chegará a 15 pontos em quatro estados até dezembro

O negócio de 'casual food' mexicano criado pelos amigos Fabrício Leite e Rafael Lima, em 2010, após temporadas nos Estados Unidos e na Austrália, está se multiplicando. O primeiro Oak's Burritos estreou na Zona Sul de Porto Alegre. Em outubro passado, a marca chegou à 14ª loja e até dezembro terá a 15ª unidade. A mais recente abriu no ParkShopping Canoas. Para completar a lista do ciclo de expansão do ano, a última será instalada na Rua Coberta, em Gravataí. A Região Metropolitana virou alvo da ampliação recente.
A marca alcançará cinco novas operações em 2025. Em fevereiro, a primeira da safra chegou ao Viva Open Mall, na região do Shopping Iguatemi, na Capital. A Oak's tem loja própria e franquias. Em Canoas, é a segunda unidade. O investimento foi de R$ 500 mil no ponto multicolorido, com vermelho dominando. "A operação é parte da estratégia de crescimento, que vem ampliando presença no Estado com inaugurações recentes em Cruz Alta e Camaquã", contam os empreendedores.
A Oak's soma 11 unidades gaúchas: três em Porto Alegre, duas em Canoas e uma em Camaquã, Cruz Alta,  Lajeado, Novo Hamburgo, Passo Fundo e Torres. Fora do Estado, são três: uma loja em Santa Catarina (Florianópolis), em São Paulo capital e em Vila Velha, no Espírito Santo.

