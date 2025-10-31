Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 31 de Outubro de 2025 às 15:05

Rede gaúcha de burritos chegará a 15 lojas até dezembro em 4 estados

Unidade do ParkShopping Canoas é a 14ª da rede da Oak's Burritos, que estreou em 2010

Unidade do ParkShopping Canoas é a 14ª da rede da Oak's Burritos, que estreou em 2010

OAK'S BURRITOS/DIVULGAÇÃO/JC
O negócio de 'casual food' mexicano criado pelos amigos Fabrício Leite e Rafael Lima, em 2010, após temporadas nos Estados Unidos e na Austrália, está se multiplicando. O primeiro Oak’s Burritos estreou na Zona Sul de Porto Alegre. Em outubro passado, a marca chegou à 14ª loja e até dezembro terá a 15ª.
A mais recente abriu no ParkShopping Canoas, e a que fecha o ciclo do ano será instalada na Rua Coberta, em Gravataí. A Região Metropolitana (RMPA) virou alvo da expansão recente. Em 2025, a marca alcançará cinco novas operações. Em fevereiro, a primeira da safra anual chegou ao Viva Open Mall, na região do Shopping Iguatemi, na Capital. A Oak's tem loja própria e franquias.  
Em Canoas, é a segunda unidade. O investimento foi de R$ 500 mil no ponto multicolorido, com vermelho dominando. "A operação é parte da estratégia de crescimento da marca, que vem ampliando presença no Estado com inaugurações recentes em Cruz Alta e Camaquã", contam os empreendedores, em nota. 
A Oak's soma 11 unidades gaúchas: três em Porto Alegre, duas em Canoas e uma em Camaquã, Cruz Alta,  Lajeado, Novo Hamburgo, Passo Fundo e Torres. Fora do Estado, são três: uma loja em Santa Catarina (Florianópolis), em São Paulo capital e em Vila Velha, no Espírito Santo

