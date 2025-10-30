Zaffari aposta em shopping 'mais humano'

Cerca de 40 marcas estão no rol de lojas e serviços do 12º Bourbon do Grupo Zaffari. O empreendimento, que abre hoje às 10h, em Porto Alegre é o mais diferente dos shopping centers do grupo, maior varejista com operações gaúchas, de supermercados, atacarejos a complexos comerciais. Também tem uma combinação de marcas de fora do Estado, a maioria, e empreendedores gaúchos, entre veteranos e estreantes que estão no mix. A coluna mostra dois deles: a Salvador Cervejaria e a franquia da Kopenhagen. "O principal é que as pessoas percebam todo o cuidado que esse empreendimento teve e a tecnologia empregada para fazer um espaço de qualidade para essa região", avisa o diretor do grupo, Claudio Luiz Zaffari.

O diretor cita a influência do arquiteto Arthur Casas, um dos mais renomados do País e que fez a concepção ambiental e de materiais a serem usados. "Ele traz a necessidade de tornar os prédios comerciais mais próximos do ser humano, para que ele se sinta melhor. Aqui, tem espaço para contemplação, tem verde, tem iluminação natural e tem as lojas e serviços", lista Zaffari: "O shopping não é mais só loja e serviços, o shopping é parte da nossa vida". Acabamentos em madeira na área externa, arquibancadas para as pessoas poderem ficar em diversos pontos dos três níveis, muita iluminação natural que é bem dosada pelo "filtro" de vigas, as brises, que neutralizam o impacto do sol, respeitando a fronteira de luminotécnica que faz parte das lojas, um item decisivo na relação com os consumidores.

O sócio-proprietário da Salvador, Claudio Costa, aposta na atração do grande terraço que compõe a área da unidade. "A área externa é sempre mais cativante. As pessoas gostam de ar livre. É um baita diferencial, em um lugar seguro e uma região nobre da cidade. A gente está bem confiante na nova operação", projeta o empresário. A cervejaria foi criada há oito anos em Caxias do Sul, onde estão três unidades. Na Capital, são duas - a outra é no Pontal Shopping -, e uma terceira fica em Gravataí. "Abrimos com novidade no cardápio. O novo shopping tem grande potencial por estar em uma região com muita densidade populacional", cita Costa, que montou uma equipe com quase 30 pessoas.

Para Lisiane Paskulin e Chiara, mãe e filha, a franquia da Kopenhagen é a estreia no varejo. Elas perceberam o potencial da marca e buscaram o Zaffari para negociar. O aporte foi de R$ 650 mil, com abertura de seis vagas de emprego. A unidade fica bem no fluxo do supermercado, o que deve gerar apelo de clientela. "Queria a loja no shopping e eles buscavam uma marca diferenciada", conta Lisiane, sobre a negociação que acabou levando a marca para o mix. A unidade tem 74 metros quadrados e ainda área no espaço comum, em frente, com mesas e sofás. "Já estamos também em clima de Natal", avisa a lojista estreante, sobre os produtos. "É minha primeira experiência como empreendedora e estou animada", conta Chiara, que está levando toda a experiência de influenciadora digital para o negócio em família. "Estamos realizando um sonho juntas."