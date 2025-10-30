Zaffari aposta em shopping 'mais humano'

Cerca de 40 marcas estão no rol de lojas e serviços do 12º Bourbon do Grupo Zaffari. O empreendimento, que abre hoje às 10h, em Porto Alegre é o mais diferente dos shopping centers do grupo, maior varejista com operações gaúchas, de supermercados, atacarejos a complexos comerciais. Também tem uma combinação de marcas de fora do Estado, a maioria, e empreendedores gaúchos, entre veteranos e estreantes que estão no mix. A coluna mostra dois deles: a Salvador Cervejaria e a franquia da Kopenhagen. "O principal é que as pessoas percebam todo o cuidado que esse empreendimento teve e a tecnologia empregada para fazer um espaço de qualidade para essa região", avisa o diretor do grupo, Claudio Luiz Zaffari.
O diretor cita a influência do arquiteto Arthur Casas, um dos mais renomados do País e que fez a concepção ambiental e de materiais a serem usados. "Ele traz a necessidade de tornar os prédios comerciais mais próximos do ser humano, para que ele se sinta melhor. Aqui, tem espaço para contemplação, tem verde, tem iluminação natural e tem as lojas e serviços", lista Zaffari: "O shopping não é mais só loja e serviços, o shopping é parte da nossa vida". Acabamentos em madeira na área externa, arquibancadas para as pessoas poderem ficar em diversos pontos dos três níveis, muita iluminação natural que é bem dosada pelo "filtro" de vigas, as brises, que neutralizam o impacto do sol, respeitando a fronteira de luminotécnica que faz parte das lojas, um item decisivo na relação com os consumidores.
O sócio-proprietário da Salvador, Claudio Costa, aposta na atração do grande terraço que compõe a área da unidade. "A área externa é sempre mais cativante. As pessoas gostam de ar livre. É um baita diferencial, em um lugar seguro e uma região nobre da cidade. A gente está bem confiante na nova operação", projeta o empresário. A cervejaria foi criada há oito anos em Caxias do Sul, onde estão três unidades. Na Capital, são duas - a outra é no Pontal Shopping -, e uma terceira fica em Gravataí. "Abrimos com novidade no cardápio. O novo shopping tem grande potencial por estar em uma região com muita densidade populacional", cita Costa, que montou uma equipe com quase 30 pessoas.
Para Lisiane Paskulin e Chiara, mãe e filha, a franquia da Kopenhagen é a estreia no varejo. Elas perceberam o potencial da marca e buscaram o Zaffari para negociar. O aporte foi de R$ 650 mil, com abertura de seis vagas de emprego. A unidade fica bem no fluxo do supermercado, o que deve gerar apelo de clientela. "Queria a loja no shopping e eles buscavam uma marca diferenciada", conta Lisiane, sobre a negociação que acabou levando a marca para o mix. A unidade tem 74 metros quadrados e ainda área no espaço comum, em frente, com mesas e sofás. "Já estamos também em clima de Natal", avisa a lojista estreante, sobre os produtos. "É minha primeira experiência como empreendedora e estou animada", conta Chiara, que está levando toda a experiência de influenciadora digital para o negócio em família. "Estamos realizando um sonho juntas."
Arranjos Express
Bah Restaurante
Bayard Esportes
Belshop
Bioma Brisas Salon
Bio Ritmo
Boali Healthy Food
Chase Brasil
Cinépolis VIP
Dipa Galetos & Grelhados
Donna Ly
Freddo Gelateria
Farm Rio
Farm ETC
Gafas & Co
Golden Chaves
Havanna Heladeria
Hering
Kopenhagen
Lavanderia Chuá
Livraria Paisagem
McDonald's
Milky Moo
Mixcell Prime
Momentos Tabacaria e Presentes
Narbona (uruguaio)
O Boticário
Óticas Carol
Panvel
Paparotto Cucina
Pop Poke
Press Café
Reserva
Ri Happy Brinquedos
Ristorantino
Salvador Cervejaria
Supermercado Zaffari
Trópico
Yogini
Zeiss Vision Center
O Bourbon Carlos Gomes é novo, literalmente, em tudo: luz natural, verde, tamanho menor e menos lojas, mais restaurantes e mais áreas externas (terraços) para o público ficar. O vídeo mostra as características do complexo, que é aposta de shopping da vizinhança e conveniência. O supermercado Zaffari, a única âncora, tem uma pizzaria, que deve ser um dos atrativos. Assista à íntegra pelo QR Code.
A coluna vai mostrar a lista de empreendimentos e a previsão de estreias até 2026.