Tili Scholze, fundador da Quero-Quero e Viacerta, morre aos 91 anos

O varejo gaúcho perdeu um dos nomes históricos. O fundador da rede Quero-Quero, hoje pertencente a fundos de investimento e capital pulverizado na bolsa de valores, e da financiadora Viacerta, Tili Alceu Scholze, morreu aos 91 anos. Scholze faleceu nessa segunda-feira (27), em Santo Cristo (RS), interior do Rio Grande do Sul. Ele foi sepultado nesta terça-feira na sua cidade natal.

O varejista começou a carreira no comércio da família, na localidade de Linha Timbaúva, no município. Ele foi mascate, que é um tipo de vendedor ambulante, nas regiões Celeiro e Missões, atuando com venda de tecidos e confecções, informou a Viacerta. A primeira unidade do que viria a se chamar Lojas Quero-Quero foi criada em 1967. A marca atua hoje nos três estados do Sul, em São Paulo e Mato Grosso do Sul.

O empresário comandou a Quero-Quero até 2008, ano em que a rede foi vendida ao fundo internacional de private equity Advent, que assumiu o controle da varejista. Em 2020, a rede teve abertura de capital na B3. Scholze também fundou outras empresas, como a Viacerta, e também atuava no agronegócio.

Em nota, a financiadora lamentou a "perda do fundador e membro do Conselho de Administração". “A trajetória de Tili Alceu Scholze é feita de propósito, coragem e realizações. Seu legado transcende o universo empresarial e permanece vivo na cultura que ajudou a moldar, nas pessoas que inspirou e na visão de futuro que cultivou com tanto empenho”, ressaltou, a empresa, em comunicado.

Em Santo Cristo, o varejista também apoiava instituições de saúde, como os hospitais de Caridade de Santo Cristo e Vida e Saúde, organizações sociais e culturais. Scholze deixou a mulher, Lúcia Leoni Stein, os filhos Rosane, Iara, Fernando e Neusa (in memoriam), seis netos e quatro bisnetos.

