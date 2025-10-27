Como reter e atrair pessoas?

A alta rotatividade de mão de obra virou pesadelo para muitas redes, principalmente no setor supermercadista. A consultora em gestão comportamental Angelita Garcia, que está no videocast da coluna Minuto Varejo, conta que uma rede chegou a 140% de turnover. Depois e um trabalho forte com foco em clima, ação de times, preparação das pessoas e muito envolvimento de gestores e área de recursos humanos, a taxa caiu a 64% em quatro meses. Angelita, que atuou muito tempo na Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), traz a seguir análise sobre o tema e como agir, antes que a situação piore, avisa ela.

Minuto Varejo - Quanto o turnover nas empresas preocupa hoje?

Angelita Garcia - Este é um assunto muito importante para o varejo de todo o Brasil, porque essa é a grande febre e também o grande desafio. É um fôlego que está faltando (para dar conta da saída da mão de obra). Quando começamos o trabalho para reduzir a rotatividade, a primeira coisa que fazemos é mergulhar nos indicadores para mapear a situação. Muitos gestores não admitem o problema. Entram até em negação, pois não aceitam os indicadores e acabam se perdendo. Se a empresa mascara a realidade, pode agravar ainda mais o quadro. Atendo uma bandeira de supermercado onde o turnover chegou a 140%.

MV - E foi reduzido?

Angelita - Como é uma empresa familiar, foi importante definir com clareza o papel de cada um na operação, além de rotinas de interface com os times de área e principais líderes da organização. Depois de 120 dias, a rotatividade caiu para 64%! Como conseguimos? Alinhamos a comunicação, conscientizamos sobre a importância de clima colaborativo e gestão compartilhada, com novo modelo de integração, foco em acolhimento, e técnicas voltadas a boas práticas na operação dos principais setores da empresa, como açougue, padaria e frente de caixa. Foram nove projetos de plano de ação e resultados para mudanças reais e práticas no dia a dia durante quatro meses. Também fizemos adequação da área de recursos humanos.

MV - Por que o setor de supermercados é maior?

Angelita - Historicamente, as empresas de varejo em geral tinham sempre 10% ao ano de turnover, e o supermercadista sempre ficou acima, por ser caracterizado como primeiro emprego, ter carga horária e jornada mais exigente. Com os atacarejos e maior disputa por mão de obra, desde 2013, a taxa subiu. Hoje é de 50% ou mais. A transformação digital, desde 2017, mudou o comportamento do ser humano. A Covid-19 intensificou as mudanças, e as pessoas perceberam o valor da vida. A geração Z vem com outra cultura e valores diferentes. Temos agora a inteligência humana e a artificial convivendo juntas também.

MV - Como as empresas podem agir diante disso tudo?

Angelita - Hoje, quem não tiver um RH estratégico pode correr muito risco de pagar uma conta muito alta e comprometer muita coisa. Já estamos tendo sinais disso. O foco é em vender, vender e na prevenção de perdas. Tem que focar, mas tem de colocar na ponta do lápis o capital humano, quanto ele custa se não para na empresa. A organização não perde um colaborador apenas. Com ele, vai uma história, vai o relacionamento com o cliente, a experiência de compra. Ele sabe qual é o pãozinho que o seu fulano gosta. O cliente fica incomodado porque o funcionário foi embora. A gente tem que rever tudo isso, pois o cerne da questão é cultura. Ou a gente muda a nossa cultura ou a coisa vai ficar cada vez pior.

MV - Por quê?

Angelita - O cerne está na cultura organizacional da empresa e que começa pela cabeça do dono. Falam muito de as pessoas quererem estar ou não trabalhando em determinado tipo de operação. Por que a pessoa não ficou na empresa? Falam: “Esse jovem não gosta de trabalhar”. Temos de saber falar a língua dessa nova geração. Saber conquistá-la. Esses jovens trabalham por propósito, não por tarefa. Ele precisa ter importância nas coisas que faz. Como é que nós recebemos esse pessoal e como é que os treinamos? Que momento conversamos com eles? Não é mimimi. É uma questão relacional. Essa nova era é totalmente humana. E se eu te disser que os nossos maiores superpoderes estão nas habilidades humanas? E é o nosso maior desafio de usá-las.

MV - Quanto a jornada de trabalho é decisiva?

Angelita - A governança está em cheque mesmo. Os pontos que a gente tem que acertar são muito básicos. É preciso se perguntar por que as pessoas saem. Toda empresa tem o seu setor de pessoas muito sobrecarregado e outras muito leves, sem fazer nada. Esse desequilíbrio de tarefas desengaja muito. A segunda coisa é a carga horária excessiva. Já se permite horário intermitente, de 26 horas. Mas quem monta essa escala? Por que a jornada ainda está sobrecarregada se a gente tem recursos humanos?

MV - É possível fazer a gestão com o quadro que se tem?

Angelita - É preciso compor escalas que fiquem adequadas a uma rotina de trabalho para que as pessoas não fiquem exaustas no final do dia e tenham prazer em trabalhar em um setor de supermercado. Quando falamos em recursos, estamos falando de pessoas. A sobrecarga pode ser resolvida com uma boa organização de escala. Isso é inerente a qualquer acordo de convenção coletiva. Áreas da empresa, de áreas diferentes, do RH aos gestores, podem encontrar uma solução de encaixar isso e se adequar.