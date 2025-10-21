RS tem alta de mais de 170% em envio de pacotes no 3º trimestre, aponta Loggi

Com cada vez mais demanda, a logística de envio de pacotes das compras digitais cresceu mais de 170% no terceiro trimestre de 2025 no Rio Grande do Sul, segundo o monitoramento da Loggi, que atua com o setor.

"A remessa teve alta de 172% entre volumes despachados por pequenos, médios e grandes negócios ante o mesmo período do ano anterior", apontou, em nota, a empresa, na terceira edição do Mapa da Logística.

A Loggi diz que a Região Sul tem a maior presença de pequenas e médias empresas (PMEs), que respondem por 22% da movimentação. É também a segunda região em volume de envios por PMEs. "O Rio Grande do Sul foi o terceiro estado que mais cresceu (162%) no 1º semestre deste ano", assinala ainda o Mapa.