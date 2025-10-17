Farmácias Associadas bate recorde de vendas de produtos da marca própria em feira de Negócios

Focada na sua marca própria, a Farmácias Associadas alcançou R$ 3 milhões em vendas de seus produtos exclusivos durante a 18ª edição da Feira de Negócios da Rede, realizada de 15 a 19 de outubro no Serra Park, em Gramado. O valor parcial foi atingido às 15h desta sexta-feira (16), antes mesmo do encerramento das atividades.

Durante o evento, houve também o lançamento da linha: a fralda Crescendo Premium. Entre os diferenciais do acessório para higiene infantil estão o fato de ser dermatologicamente testado, hipoalergênico e desenvolvido com tecnologia que garante até 12 horas de proteção. O preço também é mais atrativo do que os aplicados pelas outras marcas hoje vendidas no mercado nacional.

Na avaliação do presidente da Rede, Ben Hur Jesus de Oliveira, isso se deve à qualidade dos produtos produzidos pelo grupo:” Um exemplo é a pomada condor articular, da linha Santo Hábito que auxilia no alívio das dores musculares e articulares, cujo uso foi certificado por Rafael Sóbis durante a feira”.

O ex-jogador e empresário participou de ação durante o evento, quando ele compartilhou a sua experiência com o uso do produto e reforçou a importância do cuidado com o bem-estar.

A feira reuniu empresários de seis estados brasileiros (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás), regiões onde a Rede está presente.